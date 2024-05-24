Методист назвал главную ошибку, которую допускают при подготовке к экзамену

Главной ошибкой на ОГЭ, которую часто допускают школьники, является неправильное распределение времени. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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«Бывает, что ученики за положенное время не успевают решить все задания или переписать их с черновика в экзаменационный бланк. Чтобы этого не случилось, перед выполнением заданий ученику нужно продумать, что он будет выполнять сначала, а что оставит на потом. Этот навык вырабатывается у школьника, когда он пишет пробные экзамены», — объяснил эксперт.

По словам методиста, с самими экзаменационными бланками также важно уметь работать. Часто ученики не уделяют этому достаточного внимания, однако это очень важно. Ведь если заполнить бланк неправильно, то ответ не будет учитываться, а это грозит потерей баллов. Существует шаблон, по которому нужно заполнять бланк ответов, и рекомендуется следовать именно этому установленному стандарту. Согласно требованиям, заполнять бланк нужно черной гелевой или капиллярной ручкой. Лучше писать аккуратно и разборчиво.

Другая распространенная проблема — когда ученик невнимательно читает задания. Из-за этого ответ может оказаться некорректным. Поэтому не стоит спешить, а лучше внимательно и вдумчиво прочитать задания.

«Отдельно стоит упомянуть недостаточно ответственное отношение школьников к ОГЭ, которые полагают, что этот экзамен менее важный, чем ЕГЭ. Однако оценки за ОГЭ будут учитываться и, в конце концов, повлияют на итоговую оценку в аттестате. Особенно это важно для тех учеников, которые собираются поступать в колледж, поскольку аттестат будет рассматриваться приемной комиссией ссуза. Из этого следует, что очень важно выбрать экзамен для сдачи правильно. Неправильный выбор предмета на ОГЭ ведет к тому, что ученик может испортить свой аттестат. Например, у 9-классника выходила пятерка по обществознанию в году, но экзамен он сдал на тройку — в этом случае итоговая оценка за этот предмет в аттестате будет четверка», — резюмировал специалист.

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