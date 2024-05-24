Методист предупредил, что текстовая часть в ЕГЭ по русскому языку стала сложнее

До ЕГЭ по русскому языку осталась одна неделя. О том, что важно повторить перед экзаменом, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Мыцких, методист русского языка Онлайн-школы №1.

© РИА Новости

По словам эксперта, готовясь к тестовой части, нужно сразу разбить этот этап на блоки (помните, что все задания можно сгруппировать).

«Задания 1-3 направлены на выявление логико-смысловых отношений между предложениями, а также на знание лексического значения слова. Задание 4 проверяет знание норм постановки ударения в словах. Задания 5-6 — это лексические нормы, а задание 7-8 — это грамматические нормы. Далее идет большой блок орфографии — задания 9-15 — и пунктуации — задания 16-21. Задания 22-25 — это задания, направленные на умение проводить анализ текста (здесь надо вспомнить, что такое типы речи, значение слов, средства связи предложений). Задание 26 проверяет знание средств выразительности речи», — объяснила она.

На этапе подготовки к тестовой части нужно серьезно отнестись к повторению правил русского языка. С каждым годом экзамен усложняется, поэтому угадать правильный ответ не получится. Тем более, что после изменений этого года в некоторых заданиях нет указания на конкретное количество правильных ответов, добавила методист.

«На сайте ФИПИ, а также в пособиях для подготовки к ЕГЭ по русскому языку есть словари. Пользуйтесь именно ими, так как на них опираются составители экзамена. При выполнении заданий тестовой части необходимо делать графические пометки: обязательно выделяйте части слов, грамматические основы предложений, обособленные члены. Эти пометки также можно и нужно делать в КИМах. При выполнении заданий 9-15 следует вставлять пропущенные буквы, чтобы в итоге наглядно представить правильные варианты ответа», — рекомендовала специалист.

Работа с текстом также требует тщательной подготовки.

«Текстовая часть стала сложнее, если сравнивать с текстами прошлых лет. Это касается не только текста для написания сочинения, но и заданий, связанных с анализом текста. Здесь важно внимательно читать исходник, вдумчиво, делать пометы при необходимости, а при выполнении анализа проверять каждое предложение текста, сопоставляя вариант ответа с исходником», — отметила Мыцких.

Что же касается сочинения, то здесь важно соблюдать структуру, так как за ее несоблюдение снимут баллы.

«Нужно помнить о том, что вступление и заключение в сочинении — это две равноправные по композиции и по объему части. Если есть трудности с написанием заключения, чтобы по объему оно было не менее 3-х предложений, то лучше написать его на черновике сразу после вступления. Так можно сохранить баланс. Еще одна проблема — неумение формулировать не только проблему, но и авторскую позицию. Эту проблему можно решить, если начать искать сразу авторскую позицию, которая всегда прямо выражена в тексте, то есть не нужно ее придумывать. А проблема — это вопрос, над которым размышляет автор. Если найдете авторскую позицию, то останется просто задать к ней вопрос», — подчеркнул методист.

По словам Мыцких, сложность подготовки к ЕГЭ заключается в объеме информации, которую ученикам необходимо усвоить или вспомнить. Еще одна проблема, с которой сталкиваются ученики во время сдачи экзамена — это неумение управлять своим временем.

«Четко распределять время на отрезки 30-1-1-1. Очень важно в первые полчаса прочитать все задания и текст, определить их сложность, по необходимости сделать пометы »?, !» и т.п. Не менее важно начать заполнять бланки за 1 час до окончания экзамена (как минимум), переписывать сочинение с черновика, чтобы осталось время его проверить на чистовике. Два других временных отрезка можно распределить между выполнением тестовой части и написанием сочинения», — резюмировала она.

Ранее россияне оценили важность высшего образования для построения карьеры.