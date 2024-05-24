Психолог дал советы, как справиться со страхом родов

Нельзя дать однозначного ответа, откуда у женщины появляется страх родов. Психологи относят его к глобальным экзистенциальным страхам перед неизвестностью. Справиться с этим страхом помогут курсы для будущих родителей, повышение информированности, исключение «токсичного» общения, правильный подход к выбору врача, здоровый образ жизни и совместные роды. Об этом «Газете.Ru» рассказала репродуктивный психолог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Елена Соловьева.

© unsplash

«Чтобы справиться со страхом родов, нужно начать с нормализации своих эмоций. Признайте и осмыслите свои страхи перед будущими родами. Курсы для будущих родителей – хороший шаг навстречу своему страху. Пройдите их вместе с партнером: это поможет не только повысить уровень собственной информированности, но и сблизит вас как пару. Курсы будущих родителей повышают уверенность и помогают сформировать положительный настрой», – рассказала специалист.

Также важно самостоятельно повышать свою информированность – лучше читать статьи о разных вариантах родоразрешения от профессионалов, а также беседовать со специалистами.

«Минимизируйте токсичные коммуникации. Почаще общайтесь с теми, кто ждет появления вашего ребенка как чуда и ограничьте общение с родственницами и подругами, которые любят рассказывать «страшилки», сеют панику и негативно влияют на ваше настроение. Обсуждайте роды с женщинами, у которых о них остались хорошие воспоминания», – отметила психолог.

Также, по ее словам, крайне важно выбирать только того врача, которому вы доверяете. Не менее важно заранее выбрать медицинское учреждение, где пройдут ваши роды, и по возможности познакомиться с врачами.

«Не забывайте про себя. Следите за здоровьем и своим рационом, ведите активный образ жизни. Чаще гуляйте и посещайте занятия для беременных – йогу, фитнес и аквааэробику. И последний совет – рожайте вместе. Присутствие на родах отца ребенка, если он психологически к этому готов, может стать хорошей поддержкой. Сессии с психологом во время беременности также могут помочь», – заключила психолог.

Ранее врач назвала первые признаки старения кожи.