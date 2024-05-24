Дети и подростки из семей с низким доходом потребляют больше сахара

Ученые из Университета Глазго в составе международного коллектива обнаружили, что дети и подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают ожирением. Это связано с повышенным потреблением сахара и малой долей фруктов и овощей в рационе. Результаты исследования The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) представлены на одноименном сайте.

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Ученые проанализировали особенности состояния здоровья, пищевые привычки и социальную жизнь почти 280 тысяч мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах Европы и Центральной Азии. Оказалось, что менее двух из пяти подростков (менее 38% всех участников) ежедневно употребляют фрукты или овощи. При этом с возрастом показатели потребления снижались. Исследователи также обнаружили, что более половины опрошенных подростков и детей могли не есть ни фруктов, ни овощей ежедневно.

Уровень потребления сладостей и напитков на основе сахара был признан высоким — четверть испытуемых (25%) сообщили о ежедневном перекусывании шоколадом и другими сладостям. Девочки были более склонны к частому поеданию сладкого и демонстрировали увеличенное его потребление во всех возрастных группах по сравнению с мальчиками.

В ходе исследования также была выявлена вызывающая опасение связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми диетическими привычками. Дети и подростки из семей с низким доходом чаще страдали ожирением, пили сладкие напитки и с большей вероятностью отказывались от ежедневного употребления растительной пищи.