Самарский врач назвал топ заболеваний эндокринной системы у детей
От ее состояния зависит работа всего организма. Самая главная ее железа - гипофиз - находится в головном мозге. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением областной детской клинической больницы имени Ивановой Евгения Михайлова.
По ее словам, одним из ведущих заболеваний эндокринной системы считается дефицит йода. Он же приводит к проблемам с щитовидкой.
- Неонатальный скрининг у новорожденных проводится на 1-2 день жизни, в него включено исследование уровня тиреотропного гормона, который контролирует работу щитовидной железы, - сказала Евгения Михайлова. - В норме он должен быть, как и у взрослого - 5 мМЕ/мл. Бывает, когда он высокий - в границах 50, - тогда диагностируется врожденный гипотиреоз, требующий пожизненного лечения.
Но он встречается крайне редко - один случай на 3-4 тыс. младенцев, уверяет врач. Для профилактики необходимо потреблять йодированные продукты питания. Можно применять медпрепараты (йодид калия), но только после консультации со специалистом.
Еще одна проблема - избыточная масса тела. Как правило, она связана с неправильным потреблением и затратой энергии, нарушением пищевого поведения и физической активности.
- Это может привести к повышению сахара крови, артериального давления, диабету II типа, а в более взрослом возрасте возникает риск развития ранних инфарктов и инсультов, - предупредила Михайлова.