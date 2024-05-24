Врач назвал топ заболеваний эндокринной системы у детей

От ее состояния зависит работа всего организма. Самая главная ее железа - гипофиз - находится в головном мозге. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением областной детской клинической больницы имени Ивановой Евгения Михайлова.

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По ее словам, одним из ведущих заболеваний эндокринной системы считается дефицит йода. Он же приводит к проблемам с щитовидкой.

- Неонатальный скрининг у новорожденных проводится на 1-2 день жизни, в него включено исследование уровня тиреотропного гормона, который контролирует работу щитовидной железы, - сказала Евгения Михайлова. - В норме он должен быть, как и у взрослого - 5 мМЕ/мл. Бывает, когда он высокий - в границах 50, - тогда диагностируется врожденный гипотиреоз, требующий пожизненного лечения.

Но он встречается крайне редко - один случай на 3-4 тыс. младенцев, уверяет врач. Для профилактики необходимо потреблять йодированные продукты питания. Можно применять медпрепараты (йодид калия), но только после консультации со специалистом.

Еще одна проблема - избыточная масса тела. Как правило, она связана с неправильным потреблением и затратой энергии, нарушением пищевого поведения и физической активности.