Врач рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей

Как недостаток йодосодержащих гормонов щитовидной железы, (гипотиреоз), так и их переизбыток (гипертиреоз) негативно сказываются на здоровье человека, приводя к различным патологическим состояниям, рассказала врач эндокринологического отделения Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Барская. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила симптомы болезней щитовидной железы у детей.

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Гипотиреоз, по словам Барской, разделяют на первичный и вторичный: первичный гипотиреоз может быть как приобретенным, так и врожденным и развивается по причине, патологии щитовидной железы, вторичный возникает вследствие недостаточной выработки гипофизом тиреотропного гормона. Гипертиреоз в 90 процентах случаев в детском возрасте встречается при диффузном токсическом зобе, а также может быть связан с аутоиммунными заболеваниями, вирусными или бактериальными инфекциями, отметила врач. Гипотериоз у детей приводит к задержке умственного и физического развития, нарушению обмена веществ и процессов терморегуляции.

При гипертиреозе на фоне избытка гормонов щитовидной железы у детей нарушается углеводный и липидный обмен. Избыток тиреоидных гормонов оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую и нервную систему, на ЖКТ, негативно влияет на психику ребенка.

У новорожденных, продолжила она, гипотиреоз проявляется задержкой психомоторного развития, сниженным мышечным тонусом, отеками, пастозностью тканей, плохим набор веса, отставанием в росте. У детей старшего возраста это состояние приводит к избытку массы тела, вплоть до развития ожирения на фоне умеренного питания, задержке темпов роста и полового развития, мышечной слабости, ломкости ногтей, сухости и выпадению волос, вялости, сонливости, апатии, запорам, отекам лица и конечностей.

Признаками гипертиреоза у детей, по словам Барской, являются похудение (часто на фоне повышенного аппетита), выраженная потливость, тахикардия и ощущение сердцебиения, перепады настроения, нервозность, плаксивость, внутреннее беспокойство, дрожание рук, а иногда и всего тела, общая и мышечная слабость, быстрая утомляемость, увеличение размера глаз, усиление их блеска.

Барская предупредила: вылечить гипотиреоз навсегда, к сожалению, невозможно — заместительная гормональная терапия, как правило, назначается пожизненно.

При вовремя начатом лечении врожденного гипотиреоза прогноз благоприятный: дети растут и развиваются как их здоровые сверстники. При своевременном начале лечения гипертиреоза стойкая ремиссия наступает в 70-75 процентах случаев. Прогноз при этом заболевании зависит от причины болезни, уровня повышения тиреоидных гормонов, объема щитовидной железы, наличия сопутствующих патологий.

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