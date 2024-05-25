Какая привычка приводит к катастрофическим последствиям в отношениях с детьми

Ребенок постоянно «зависает» в телефоне? Ученые из Швейцарии предлагают не ругать гаджеты, а обратить внимание на собственные привычки.

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Согласно новому исследованию, цифровые и аналоговые поводы отвлечься от общения друг с другом одинаково плохо влияют на отношения родителей и детей. Поэтому не имеет значения, смотрите ли вы при детях телевизор или читаете книгу — они нуждаются в вашем внимании.

«В этом исследовании мы продемонстрировали, что, когда родители отвлекаются, качество и количество общения родителей и ребенка ухудшается по сравнению с тем, когда родители не отвлекаются», — считает Невена Димитрова, старший автор исследования.

Эксперт подчеркнула, что качество взаимодействия родителей и детей ухудшается не из-за экранного времени, а потому, что родители не вовлечены во взаимодействие полностью, что негативно влияет на взаимоотношения и приводит к катастрофическим последствиям.