Что делать, если ребенка не волнуют учеба и плохие оценки

Проблема, с которой часто сталкиваются родители, — нежелание ребенка, независимо от его возраста, учиться. Как с этим справиться? Нужно ли проверять, контролировать успеваемость или стоит дать больше свободы? Ответы на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала семейный психолог Инна Мирная.

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Серьезная ошибка и ее последствия

По мнению специалиста, самые серьезная родительская ошибка, — «помогать» ребенку учиться.

— Все родители хотят вырастить ребенка умным и успешным, и в этом их главная ошибка. Основная задача родительства — сделать ребенка самостоятельной личностью. Выбирать успешность или неуспешность — прерогатива вашего сына или дочери. Неверное понимание своей задачи заставляет семью использовать неверные методы воспитания, которые приводят к соответствующим результатам. И к 18 годам по сути уже взрослые люди продолжают оставаться детьми, которые не умеют брать на себя ответственность и быть самостоятельными, — отметила Мирная.

Учеба — это первая серьезная ответственность в жизни детей, а, постоянно контролируя оценки, взрослые забирают у них обязанность самостоятельно отвечать за результат, заметила психолог:

— Тем самым ребенок получает посыл «мои пятерки нужны не мне, а маме, папе и бабушке». И привыкает стараться только тогда, когда его заставляют. В результате у школьников пропадает положительная мотивация, и учеба практически перестает их интересовать.

Можно ли не контролировать успеваемость

Задача современных родителей — максимально ослабить контроль за успеваемостью, считает Мирная.

— Пусть ребенок сам почувствует причинно-следственную связь между «не выучил» и «получил двойку». Чаще всего дети, получив плохую оценку, сами осознанно садятся за уроки. Ну а если ребенка совсем не заботит неуд в дневнике, тогда уже можно ограничить его пользование телефоном или приставкой. Но нужно не забыть заранее договориться с ребенком о таких правилах, — порекомендовала психолог.

И наоборот, если он старался и получил хорошие отметки, стоит его похвалить и поощрить чем-то значимым для него, подчеркнула специалист. Например, разрешить поиграть в какую-то игру.

— Таким последовательным поведением мы закладываем в ребенка «рефлекс цели», открытый Иваном Петровичем Павловым еще в 1916 году. Отношение к учебе — это первый кирпичик к самомотивации и успешности во взрослой жизни, — заверила Мирная.

Помогать учить уроки — неправильно?

Не следить за выполнением домашних заданий — не означает игнорировать просьбы ребенка о помощи, уточнила собеседница «ВМ»:

— Дождитесь, когда он сам вас об этом попросит. Навязывать помощь не следует.

Что делать, если ребенка не волнуют двойки и тройки

Если ребенок не заинтересован в учебе, его не волнует результат, пояснила эксперт, попробуйте объяснить школьнику, почему важно учиться, на понятных ему ситуациях из жизни:

— Например, если не умеешь писать, даже новую игру в телефоне не найдешь. Или не сможешь понять, на каком автобусе можно доехать до зоопарка. Для школьников постарше мотивацией может быть стремление к профессии мечты. Объясните сыну или дочери, почему невозможно стать летчиком без знания физики и математики, а врачом — не зная химию и биологию.

Важно помнить, что каждый ребенок уникален и его не стоит сравнивать со старшими детьми или одноклассниками.

Потребуется время и терпение, чтобы понять, что поможет именно ему проявить интерес к учебе, и стараться с ним поддерживать открытую коммуникацию, заключила психолог.