Кому грозит синдром старшей сестры и что это такое

Откровенно говоря, официальным такой диагноз назвать нельзя — о нём все заговорили, когда психотерапевт и блогер Кэти Мортон обратила внимание на старших дочерей и сестёр, у которых часто совпадают психологические проблемы. Специалистка Лено рассказала, в чём суть этого синдрома и что по этому поводу думает официальная наука.

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Что такое синдром старшей сестры (или дочери)

Под синдромом старшей сестры обычно понимается совокупность психологических проблем, присущих старшим девочкам в семье, которые взваливают на себя больше ответственности, чем другие, сообщило Psychology Today.

Обычно такие дочери выполняют часть родительских обязанностей, рано взрослеют, а потом страдают во взрослой жизни от неспособности расслабиться, перестать всё контролировать, брать на себя вину и так далее.

На это в соцсетях обратила внимание психолог Кэти Мортон, и многие женщины, которые были или до сих пор считаются старшими в семье, подтвердили наличие такой проблемы.

Правда ли ССС существует

Клинический психолог Мишель Лено подчеркнула, что пока официально синдром старшей сестры никто не признал, но учёные уже работали в этом направлении и отметили некоторые схожие черты у старших детей.

Например, в одной из статей, опубликованной в Национальном бюро экономических исследований, говорится, что старшие дети зачастую имеют лучшее образование и более успешную карьеру с высокооплачиваемой зарплатой.

А австрийский психиатр Альфред Адлер в начале XX века вывел теорию, что порядок рождения детей в семье действительно влияет на черты характера и личные качества детей. По его мнению, у первых детей с большей долей вероятности развивается чувство ответственности, у средних — потребность к вниманию, а у последних — жажда приключений и бунтарский дух.

У кого может развиться ССС

По словам Лено, в зависимости от культуры, традиций в семье и разницы в возрасте у детей синдром старшей сестры может проявиться у старших и младших детей, а также не только у девочек, но и у мальчиков. Причем ССС может развиться не только у одного члена семьи, а у нескольких — всё совершенно индивидуально.

Синдром отличника

Старшие дети в семье часто имеют, помимо ССС, ещё и синдром отличника. К чему он может привести и как не дать ему разрушить вашу жизнь — читайте в этом материале.