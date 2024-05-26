Психолог перечислила главные правила полового воспитания ребенка

Как поговорить с ребенком "об этом"? Вопросы полового воспитания детей зачастую ставят родителей в тупик. Как взрослым подготовиться к такому разговору, и когда лучше его начинать, Москва 24 разбиралась вместе с экспертами.

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Тонкая тема

Внимание к своему телу возникает у ребенка примерно в три года, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Ориентир" Анна Гращенкова. В этот же момент он начинает задаваться вопросом: "Откуда я взялся?"

Это первый раз, когда малыш сам придет к маме и папе с вопросами. Очень важно на этом этапе не спугнуть ребенка ответами или слишком бурной реакцией. Иначе в будущем он обратится не к родителям, а к другим источникам, - Анна Гращенкова, психолог семейного центра "Ориентир".

Взрослые могут не спешить обсуждать эту тему с детьми, в том числе, из-за непонимания важности полового воспитания. Как правило, это приводит к обратному результату, предупредила специалист Московской службы психологической помощи населению Дарья Аушкап.

"Не получая ответы на свои вопросы, ребенок будет находить их у ребят постарше или в интернете. Такая информация может оказаться недостоверной, сформировать неправильное понимание и отношение к своему телу", – сказала эксперт.

Кроме того, родителей останавливает малое количество знаний о психологии развития детей. В частности, непонимание, когда именно стоит заводить такой диалог. По словам эксперта, в таких ситуациях не нужно за раз проводить большую лекцию: безопасное разъяснение сложных вопросов не случается одномоментно. Это должно быть несколько бесед разного времени и объема в зависимости от возраста ребенка, сказала Дарья Аушкап.

Как строить разговор?

Родителям важно почувствовать подходящий момент для диалога с ребенком, чтобы не навредить ему своими советами. Миссия – не запугать, а помочь в гармоничном развитии, обратила внимание Анна Гращенкова.

По ее словам, выстроить эффективный разговор поможет знание особенностей детской психики: стоит изучить профильную литературу или проконсультироваться с психологом. Это поможет лучше понимать, в какой момент нужно начинать диалог, и как преподнести информацию в соответствии с возрастом.

"Например, если говорить о совсем маленьких детях, то в целом, ответы можно свести к гендерным различиям. Объясните, что девочки анатомически отличаются от мальчиков, потому что они – будущие мамы", – подчеркнула Гращенкова.

Дарья Аушкап в свою очередь отметила, что родителям самим важно оценить, как они воспринимают тонкую тему. Ведь зачастую взрослые не спешат ее заводить из-за тревоги и стыда.

Можете ли вы спокойно, без смущения называть вещи своими именами, не переходя на метафоры? Если испытываете затруднения при обсуждении подобных вопросов даже со своим партнером, возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы разобраться с причинами. В действительности интимная связь – естественная часть нашей жизни, поэтому она не должна вызывать негативные чувства, - Дарья Аушкап, специалист Московской службы психологической помощи населению.

Эксперт посоветовала обратить отдельное внимание на возраст в 9-10 лет. На этом этапе стоит рассказать об особенностях женского и мужского организма, чтобы подготовить детей к пубертатному периоду. Причем этот диалог, скорее всего, придется начать самостоятельно.

"Первыми заговорите о необходимости заботы о своем здоровье. Есть три примерных периода, когда лучше всего поднимать эту тему: 3 года, 9-10 и 12-13 лет. Но помните, каждый человек индивидуален, и рамки обозначены приблизительно. Если видите, что ребенок в значительной степени зациклен на строении своего тела или активно интересуется деликатными вопросами – это сигнал, что пора с ним поговорить. При этом беседа о правилах гигиены и здоровье не менее важна, чем непосредственно об интимной близости", – подчеркнула специалист.

Изучив вопрос, родителям нужно сформулировать своими словами, почему такие беседы важны. В частности, это поможет уберечь ребенка от посягательства на его половую неприкосновенность, преждевременного начала интимной жизни, ранней беременности и проблем с самооценкой, обратила внимание Дарья Аушкап.

При этом она подчеркнула, что залогом успешного разговора с детьми станет осведомленность и спокойствие взрослых. А внутреннее равновесие базируется на лучшем понимании себя и своих чувств. Поэтому не стоит стесняться идти к психологу, и тогда даже самые неудобные беседы пройдут легко, заключила Дарья Аушкап.