Что делать, если взрослый «ребенок» не хочет работать и жить отдельно

Почти 43% молодых россиян в возрасте от 19 до 24 лет живут с родителями или совместно с другими старшими родственниками, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. Однако и 24 года не предел — с родителями нередко живут даже 30-летние. Как быть, если взрослые дети задержались в родительском доме и не стремятся к самостоятельности, объяснила психотерапевт Лори Готлиб в авторской колонке для журнала Atlantic.

© Super.ru

Эксперт уверена, что универсальный парадокс родительства заключается в том, что, пытаясь помочь своим детям, мы часто усложняем жизнь как себе, так и им. Помощь взрослым детям действительно нужна, но заключается она отнюдь не в том, чтобы выполнять роль прислуги и спонсора. Такие люди часто не просто ленятся — они не верят в себя и свои силы.