Неонатолог Зайниддинова рассказала о комфортной температуре дома для детей

Приближается летний сезон. Московские и подмосковные синоптики не исключают жаркую погоду, поэтому многие будут пользоваться кондиционерами. Стены в квартире иногда нагреваются так сильно, что создается эффект бани - у людей появляется вялость, начинает болеть голова и учащается сердцебиение, несладко приходится и пушистым животным. От жары страдают и маленькие дети, которых заботливые родители обычно оберегают от прохлады.

«Родители, а особенно бабушки и дедушки, до сих пор очень боятся кондиционеров: просят не включать, если рядом есть ребенок. Но именно адекватный температурный режим в помещении позволяет подрастающему организму хорошо себя чувствовать», - объяснила в беседе с RT педиатр, кандидат медицинских наук Рабиян Зайниддинова.

В жаркой комнате, по словам специалиста, самочувствие ребенка ухудшается, так как дети хуже переносят именно перегрев. Вялый и неактивный ребенок начинает отказываться от приема пищи, родители пугаются и вызывают врача. Но обычно основной причиной является как раз нахождение в чрезмерно прогретом помещении. «Стоит сделать температуру комфортной: включить кондиционер, охладить комнату и только потом аккуратно перенести туда ребенка. Никто не говорит о необходимости ставить минимальную температуру и класть детей под струи холодного воздуха. Достаточно сделать температуру +20..+23 градуса», - подытожила педиатр.