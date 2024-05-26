Психолог назвала признаки психотического расстройства у ребенка из-за страха перед экзаменами

Родителям следует насторожиться, если школьник отказывается от своих привычек, проявляет безразличие к любимым занятиям, не соблюдает гигиену, плохо спит и ест.

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В этом случае есть риск «вместо стобалльника получить психотика с дёргающимся глазом», рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Где начинается опасность, на которой родители должны быть очень внимательными, чтобы вместо стобалльника не получить какого-нибудь психотика с дёргающимся глазом, с невротическими расстройствами? Когда ребёнок перестаёт критически относиться к происходящему, когда у него не просто снижается работоспособность. Ведь каждый родитель биологически знает ресурсы своего ребёнка. Мой ребёнок прекрасно занимается под свою дурацкую музыку, он свои дела делает. Или вдруг от страха он занемел, ужасное состояние, где он ручку не держит, у него всё трясётся. Такая подавленность, его любимые поведенческие вещи стали изменяться на глазах. Например, изменился аппетит в любую сторону, сон нарушен, не может уснуть или проснуться. Я веду свой рассказ к реактивным психозам, это аффективное шоковое состояние, где нужно насторожиться. Это такие психогенные реакции страха, где вы видите его телесный страх, где он перестаёт мыться, где он отталкивает любимого котофея, где он не идёт гулять со своим дружбаном. Дезадаптация социальная такая, где он отказывается от того, что для него привычно. Расстройство сознания, где ребёнок, не то что совсем бредовость, но где вы понимаете, что он что-то не то несёт».

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