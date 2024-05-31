Почему маленький ребенок ходит на цыпочках

Родителей зачастую пугает, если их ребенок при ходьба ходит на цыпочках, не ставя на пол пятку. Такое явление у детей может быть вызвано различными факторами, о которых подробнее расскажет "Рамблер".

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Этап естественного развития

Многие малыши начинают ходить на цыпочках в раннем возрасте просто из-за любопытства или в качестве игры. Это может быть временной фазой, связанной с исследованием своих физических возможностей. Обычно такие дети со временем самостоятельно переходят на нормальный походку.

Нарушение мышечного тонуса

Ходьба на цыпочках может быть вызвана повышенным тонусом мышц икр. В этом случае мышцы задней поверхности голени оказываются напряженными, что затрудняет полноценное опускание пяток на пол. Такое состояние может быть временным и возникать у растущего ребенка, но иногда требует наблюдения и коррекции.

Сенсорные особенности

Некоторые дети могут ходить в цыпочках из-за сенсорных ощущений. Они могут чувствовать дискомфорт от прикосновения пяток к полу и предпочитают ходить на пальцах ног. В таких случаях важно оценить общее сенсорное развитие ребенка и, при необходимости, обратиться к хирургу.

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Неврологические расстройства

Ходьба на цыпочках может быть одним из признаков аутизма или других нервных расстройств. При этом, кроме необычной походки, у ребенка могут наблюдаться и другие симптомы, такие как задержка речевого развития и трудности в общении. Если у родителей есть подозрения на подобные нарушения, необходимо обратиться к детскому неврологу или психологу.

Ахилловая контрактура

Ахилловая контрактура — это состояние, при котором ахиллово сухожилие укорачивается и становится менее гибким. Это может затруднить полноценное опускание пятки на пол при ходьбе. Диагностика и лечение заболевание включают физиотерапию и, в некоторых случаях, ортопедические меры.

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