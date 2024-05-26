Почему наличие только одного ребенка скоро станет преимуществом?

Люди во всём мире сейчас либо вообще отказываются от возможности завести детей, либо рожают только одного. В дальнейшем семьи с одним ребёнком могут стать нормой. Но хорошо это или плохо?

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Целый ряд проблем связан с тем, что для большинства людей иметь двух и более детей — тяжело или невозможно. Среди таких проблем финансовая незащищённость и увеличение расходов на уход за детьми, эволюция гендерных ролей и рост числа женщин, рожающих детей в более позднем возрасте, опасения по поводу воздействия людей на окружающую среду.

В 2022 году в 44% семей в Великобритании был только один ребёнок по сравнению с 41% с двумя детьми. В Евросоюзе сейчас 49% семей — только в одним ребёнком.

Но на самом деле такой подход — «один и всё» — может оказаться лучшим выбором.

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Считалось, что дети, у которых нет братьев или сестёр, имеют большое количество отрицательных черт. В том числе это асоциальность, властность, избалованность, ощущение себя одиноким.

Тем не менее большая часть научных работ демонстрирует преимущества от того, чтобы иметь одного ребёнка. Особенно ярко они выражены с точки зрения образовательных и академических результатов. Если говорить о социальных и личностных результатах, то у единственных в семье детей нет существенных различий в эти сферах по сравнению с теми, кто растёт не один.

Наибольшее влияние на детей оказывают не братья или сёстры, а родители. Дети, выросшие в счастливых семьях, в большинстве случаев демонстрируют одинаковый уровень счастья и социальной стабильности, независимо от того, сколько у них братьев и сестер.

Однако проблема заключается в том, что ребёнок может подвергнуться чрезмерному стрессу при взаимодействии с родителями или слишком много с ними проводить времени. Но большая часть исследований, в рамках которых брали интервью у взрослых, которые являются единственными детьми в семье, показывает, что в основном это был положительный опыт.

Рождаемость падает во многих частях мира. Однако родители, которые воспитывают только одного ребёнка, больше финансово защищены и сообщают о большей свободе.