Врач заявил, что бритье налысо не делает волосы детей крепче

Врач Осепян: бритьё налысо не делает волосы у детей крепче. Среди родителей грудничков часто встречается убеждение, что, если побрить малыша «под ноль», в будущем это обеспечит ему густую пышную шевелюру. Некоторые даже делятся собственным опытом: мол, после такой стрижки волосы у ребёнка стали более тёмными и плотными. Рассказываем, так ли это и что влияет на качество волос.

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Что говорит наука

Сегодня нет ни одного исследования, которое бы подтвердило, что сбривание волос в раннем возрасте хоть как-то скажется на их состоянии в будущем, рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Христина Осепян.

Что влияет на качество волос у детей

Крепость и качество волос передаются ребёнку по наследству, отметила трихолог в беседе с «Газетой.ru».

"Детские волосы более лёгкие и пушистые, чем у взрослых. Но то, что они как-то меняются после бритья", — иллюзия, добавила она.

Так что никто не запрещает вам побрить малыша, но толку от этого для него в будущем будет ноль.

Что будет, если не прикрывать голову летом

Если от природы у вас тонкие редкие волосы, не стоит ждать, что когда-то они сами собой превратятся в конскую гриву. Но это не значит, что о волосах не надо заботиться.

Например, если в жару ходить без головного убора, можно запросто потерять те волосы, которые у вас уже есть. Особенно если волосы у вас светлые — им от солнца достаётся больше всего.