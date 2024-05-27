Что делать, если ребенка мучают кошмары?

Врач Мазалова: при детских кошмарах помогает запланированное пробуждение. Ребёнок просыпается в ужасе и рассказывает родителям, какой страшный сон ему приснился. Знакомо? Если это единичный эпизод, можно просто успокоить малыша и объяснить ему, что это был плохой сон. Но что, если кошмары не отпускают? И как отличить их от другого расстройства сна — ночного террора?

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Что такое ночные кошмары у детей

Ночные страхи бывают у детей разного возраста, рассказала невролог DocDeti Маргарита Мазалова. Вот их отличительные черты:

Ребёнку снятся яркие, пугающие, реалистичные сны;

Сны вызывают тревогу, страх или ужас;

Ребёнок просыпается, приходит к родителям;

Сны запоминаются, ребёнок делится впечатлениями.

По словам Мазаловой, ночные кошмары часто мучают детей с тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Чем кошмары отличаются от ночного террора

Есть ещё одна разновидность расстройств сна (парасомний) у детей, которую можно спутать с кошмарами, — ночной террор. Она чаще всего проявляется у детей 4–12 лет, отметила невролог.

Признаки ночного террора:

Ребёнок просыпается с криком, возбуждён, вскакивает с кровати, убегает, не реагирует на окружающих;

Бывает покраснение лица, потливость, учащение пульса;

При попытках успокоить ребёнка он ещё больше возбуждается;

Утром ребёнок не помнит, что с ним произошло ночью.

Как лечат ночные кошмары

По словам Мазаловой, большинство патологий со временем проходят. Препараты при них назначают редко. Вот что обычно помогает:

Изменение режима сна (гигиена сна и соблюдение возрастных норм);

В дополнение — метод запланированного пробуждения (это когда ребёнка будят за 30 минут до того, как у него обычно случается эпизод парасомнии).

А ещё можно показать ребёнка детскому психологу, добавила Мазалова.

Чем опасны кошмары у детей

Детские кошмары могут аукнуться человеку во взрослом возрасте, выяснили британские учёные.

Неврологи провели исследование, которое показало, что чем чаще испытуемых в детстве мучили кошмары, тем выше у них риски деменции или болезни Паркинсона.

Как считают учёные, это связано с тем, что тревожные сны провоцируют накопление в мозге белков, связанных со снижением когнитивных функций.