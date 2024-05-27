Эндокринолог предупредила о последствиях ожирения у детей

По словам детского врача-эндокринолога, руководителя Центра детской эндокринологии «СМ-Клиника» Дарьи Губаревой, ожирение у детей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

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В частности, дети с лишним весом чаще остальных подвержены обструктивному апноэ во сне, нарушению толерантности к углеводам и сахарному диабету второго типа. Вместе с тем у них наблюдаются проблемы с артериальным давлением, повышение уровня холестерина в крови, чердечно-сосудистые заболевания, а также неалкогольная жировая болезнь печени.

Еще один фактор, о котором напомнила врач, что ожирение в детском возрасте часто приводит с проблемами с лишним весом во взрослой жизни.

«Ожирение и избыточная масса тела могут оказывать значительное влияние на продолжительность и качество жизни людей любого возраста», — предупредила Губарева в разговоре с «Газетой.ру».

По словам специалиста, чаще всего ожирение диагностируется у детей школьного и подросткового возраста.

«Основным симптомом будет являться увеличение веса ребенка. В некоторых случаях могут также отмечаться увеличение аппетита, появление «растяжек» (стрий) в области живота, ягодиц, бедер», — добавила специалист.

Чтобы не допустить дальнейший рост веса, врач посоветовала приучить ребенка к физической активности, спорту, а также соблюдать диету, исключив сладости и фаст-фуд.

«Взрослые должны помнить, что именно они несут ответственность за набор продуктов в домашнем холодильнике и режим питания ребенка и семьи в целом», — подчеркнула врач.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что у детей тоже может случиться инсульт. Также педиатр рассказала, чтобы поддержать иммунитет ребенка, важно следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, спорт, управление стрессом, тщательное мытье рук и закаливание.