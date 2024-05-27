Педагог объяснил, когда лучше всего начать подготовку к ЕГЭ

Лето может стать полезным и эффективным периодом для подготовки к экзаменам, когда нет усиленной нагрузки по школьной программе. Важно сбалансировать время и успеть как отдохнуть, так и заложить хорошую основу для дальнейшей подготовки к экзаменам уже в течение года. Для этого рекомендуется составить план в соответствии с несколькими принципами, о которых «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

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«Первое — это планирование времени. Необходимо создать расписание изучения различных предметов с равномерным распределением учебных нагрузок, чтобы успеть восстановить силы и в то же время, изучить достаточный объем материала. Процесс планирования и расписания достаточно сложный. Кроме того, подросткам бывает сложно самостоятельно организовать себе процесс обучения, а летняя погода не располагает к рабочему настроению. В таком случае не лишним будет прибегнуть к помощи онлайн-школ с летней программой или репетиторов. Зачастую групповые занятия по летней программе дополнительно мотивируют школьника, так как ученики могут сравнивать свой прогресс», — объяснила эксперт.

Второе — школьнику полезно определиться с тем, куда он планирует поступать. Пусть не сразу получится определить конкретный вуз и кафедру, но хотя бы направление: техническое, гуманитарное и так далее. Это поможет сузить количество предметов, которые необходимо изучить. Если у школьника пока нет четкого понимания, чем он хочет заниматься, то период отдыха перед 11-м классом — благоприятное время, чтобы уделить внимание профориентации.

«Третье — необходимо распределить нагрузку на весь год, а не только на лето. Не нужно ставить задачу написать ЕГЭ на 100 баллов через 3 месяца. Лето должно стать лишь одним из этапов, а наиболее высокие результаты по экзаменам нужно ожидать от школьника уже ближе к концу учебного года», — подчеркнула Неверова.

Наилучшим вариантом станет начать подготовку к ЕГЭ уже после 9-го класса и вести ее поэтапно.