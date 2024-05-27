Психолог посоветовал, как развить у ребенка осознанное отношение к жизни

Для формирования осознанного отношения ребенка к себе и окружающему миру важно обсуждать с ним все, что происходит в его жизни, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова.

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Чтобы этого не произошло, рекомендуется обсуждать с ребенком все значимые события, интересоваться его мнением о происходящем и спрашивать, что бы он хотел изменить или сохранить.

Педагог-психолог также советует родителям поручать подросткам важные задачи, так как это помогает развивать у них умение отвечать за свои поступки и повышает их ответственность.

В случае ошибки подростка важно не критиковать, а демонстрировать своим примером, как необходимо завершать начатые дела и отвечать за свои слова и решения. Савкова отмечает, что наставления и поучительные разговоры малоэффективны и могут нарушить контакт с ребенком.

Эксперт также подчеркнула, что поддержка и внимание к эмоциям подростка способствуют его личностному росту и развитию ответственности.

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