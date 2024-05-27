Что делать, если ребенок застал родителей за сексом

Психолог Анастасия Полхова уверяет, что ребенок не получит травму, если увидит родителей в интимной ситуации. Главное — не создавать у ребенка ощущение, что он видел что-то плохое, рассказала она РИАМО. Если ребенок внезапно вошёл к комнату, важно сохранять спокойствие, подчеркнула специалист. Один из родителей должен подойти к ребенку, узнать его потребности — возможно он захотел воды или в туалет — а потом отвести в его комнату и уложить спать. На следующий день стоит обсудить произошедшее с ребенком, не избегая откровенности.

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Поведение ребенка следует изучить, если ситуация повторяется.

Полхова рекомендует не придумывать страшные сценарии: дети часто воспринимают произошедшее проще, чем родители. Если ребенок задает вопросы, на них нужно отвечать. При этом 5 – 6 лет — подходящий возраст для первого разговора о сексе, считает психолог. При этом она подчеркивает, что не нужно сразу же рассказывать про процессы зачатия и прочие подробности. Для этого лучше выбрать другое время.

Если семья живет в однокомнатной квартире, родителям стоит подумать, где им заниматься сексом, потому что этого нельзя делать при ребенке старше года.