Психолог: позитивный настрой помогает подросткам переживать стресс

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова напомнила, что позитивный настрой и хорошее самочувствие — важные условия, при которых подростку легче справляться со стрессом.

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Она посоветовала вместе составить список простых и приятных дел, повесив его на видном месте.

«Теперь ваш ребёнок знает, как в любое время можно улучшить настроение и обеспечить себя положительными эмоциями», — отметила Савкова в беседе с РИАМО.

Также она подчеркнула, что для адекватного восприятия окружающей действительности важно хорошее физическое самочувствие. Для этого необходимо соблюдать режим сна и питания, а также научиться отдыхать и восстанавливать силы, добавила Савкова.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.