Как защитить ребёнка от жестокого обращения и насилия

О сексуальном насилии над детьми неприятно думать, а тем более говорить. Даже сама мысль об этом кажется отвратительной. Тем не менее ребёнок нуждается в защите от насилия, и вот что можно для этого сделать.

© Unsplash

Существует несколько стратегий для обеспечения безопасности детей.

Избегайте путаницы в языке. Исследования показывают, что лучше говорить с детьми о том, какие прикосновения являются «хорошими» или «нехорошими», в зависимости от того, какие части тела трогают. Во время таких разговоров нужно чётко определять части тела, от головы и плеч до пениса и влагалища.

Поощряйте телесную автономию. На самом деле объятия членов семьи тоже не всегда бывают приятными для детей. И это нормально. Нельзя использовать чувство вины для поощрения привязанности ребёнка, то есть говорить ему «Ты меня расстроишь, если не обнимешь».

Содействуйте расширению прав и возможностей детей. Согласно результатам научных работ, наибольшим сдерживающим фактором для совершения преступления является голос ребёнка. Он должен выразить желание, чтобы всё прекратилось, или сказать, что расскажет кому-нибудь.

© DoSomething.org

Следите за социальными сетями ребёнка. Многочисленные исследования показывают, что мониторинг защищает от секстинга или просмотра порнографии, которые являются факторами риска сексуального насилия над детьми. Также это поможет обнаружить «опасные» отношения.

Поговорите со взрослыми в вашем кругу. Спросите тех, кто работает с вашим ребёнком, как они обеспечивают его безопасность.

Опирайтесь на обновлённые исследования. При поиске информации в Интернете ищите относительно недавние исследования, датированные не более чем за последние пять лет. Также эти работы должны быть опубликованы в рецензируемых журналах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.