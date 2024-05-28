Ученые выяснили, что многодетные родители дольше сохраняют остроту ума

Многодетные родители облагают паттернами мозговой активности по структуре моложе, чем у тех, у кого нет большой семьи. Это может быть связано с постоянной необходимостью напрягать мозг для поддержания благополучия большой семьи, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Йельского университета.

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«В рамках исследования были изучены снимки мозга – результаты магнитно-резонансной томографии – более 37 тысяч испытуемых из базы данных Британского Биобанка, это крупное хранилище биологических образцов человека. Результаты показали, что наличие нескольких детей в семье способствовало «долгосрочной нейропротекции» родителей. В частности, у многодетных родителей паттерны мозговой активности по структуре были приближены к таковым у молодых людей», – сообщает Daily Mail.

Специалисты предположили, что все дело в том, что постоянная необходимость заботиться о ком-то, устанавливать и соблюдать правила в большой семье – это то, что держит мозг в тонусе. Ранее сообщалось, что пульмонолог Исаева назвала опасный для жизни вид храпа. Некоторые виды ночного храпа могут указывать на развитие опасных для жизни состояний.