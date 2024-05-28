Психолог объяснил, как помочь ребенку справиться с тревогой перед ЕГЭ

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru объяснила, что школьники испытывают стресс перед ЕГЭ, однако не делятся переживаниями с родителями. По ее словам, можно помочь детям справиться с тревожностью, поговорив, предложив физическую активность или покричать в полный голос.

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Эксперт уточнила, что беспокойство ребенка выдает нервное поведение. Например, он может части трясти ногой, грызть ногти или наматывать волосы на палец.

Чтобы помочь ребенку, в первую очередь нужно просто обсудить с ним возникшую проблему, позволить высказаться. Во-вторых, желательно выплеснуть весь накопившийся стресс. Можно заняться физической активностью, покричать в полный голос или выразить свои тревожные чувства через рисунок, например, — отметила Дугенцова.

Психолог также подчеркнула, что важно поговорить с ним о планах на случай, если он плохо сдаст экзамены. Обсуждение альтернативных вариантов позволит школьнику понять, что его не перестанут любить и него есть «пути отхода».

"Тогда школьник будет чувствовать себя увереннее и менее тревожно", — заключила Дугенцова.

Ранее диетолог Кристина Войт сообщила, что для успешной сдачи ЕГЭ в том числе необходимо обратить внимание на питание школьника. По ее словам, в рацион ребенка для улучшения мозговой деятельности можно включить ягоды, шоколад и морепродукты.