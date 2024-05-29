Как родителям защитить ребенка от рисков ожирения

Похудеть к лету - стандартная цель многих россиян. Страдать из-за своей комплекции человек обычно начинает в подростковом возрасте, а вот коренятся проблемы, как правило, еще в детстве. В отношении к еде, которое закладывают родители, бабушки и дедушки. Как кормить ребенка, чтобы не довести его до ожирения? Как сформировать здоровые пищевые привычки, чтобы школьник не тратил все карманные деньги на фастфуд и вредные перекусы - особенно летом, когда он предоставлен самому себе? Накануне Дня защиты детей об этом рассказал "РГ" руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону, сооснователь сервиса для послеоперационного наблюдения за пациентами Slimmer Максим Буриков.

По данным Росстата, количество детей с диагнозом "ожирение" в нашей стране постоянно растет. За последние 12 лет оно увеличилось почти на 64 процента. В 2022-м медики зафиксировали 108 тысяч новых случаев ожирения у детей до 14 лет. Год назад главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что лишний вес имют каждый второй взрослый россиянин и 20-25 процентов детей.

«Жировая ткань в организме на различных этапах взросления распределяется неодинаково. Поэтому родителям важно не успокаивать себя тем, что ребенок "просто крупный, это у него в дедушку", и стараться избавляться от стереотипа "пухлый малыш - это хорошо". Ожирение может привести к серьезным нарушениям, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление и проблемы с суставами, вызвать психологические трудности. Последствия серьезны, поэтому не стоит полагаться на субъективное родительское восприятие. Любящий близкий не всегда по внешнему виду ребенка может определить, является ли вес проблемой», - отметил Максим Буриков.

Общепринятый показатель избыточного веса и ожирения - индекс массы тела (ИМТ). Но педиатры или врачи-эндокринологи могут использовать дополнительные диаграммы роста, историю развития ребенка, соотношения веса и роста семьи. Контролировать показатели массы тела у детей нужно регулярно, чтобы иметь возможность вовремя изменить образ жизни (причем всей семьи!) и предотвратить серьезные последствия для здоровья. Ведь иногда ожирение заходит так далеко, что пациент не в состоянии самостоятельно сбросить вес до приемлемых значений и вынужден прибегать к бариатрической операции - удалению части желудка. Причем само по себе уменьшение его размеров не дает стойкого эффекта: человеку все равно нужно жестко контролировать режим питания и много двигаться. Так что болезнь, как ни банально это звучит, проще предотвратить, чем вылечить...

Что же приводит к ожирению? По мнению ученых, развитие заболевания на 80 процентов зависит от социальных факторов. Генетическую предрасположенность к нездоровому набору массы имеет примерно один из восьми пациентов (13,6 процента).

Лишний вес имеют каждый второй взрослый россиянин и 20-25 процентов детей

«Пандемия лишнего веса у детей, о которой беспокоятся специалисты, появляется из-за комплекса причин. Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ зачастую появляются здесь как следствие», - подчеркнул Буриков.

Эксперт выделил шесть основных факторов развития ожирения.

Повышенное потребление калорий

Вредно регулярное употребление высококалорийных продуктов. К ним относятся фастфуд, выпечка, закуски из торговых автоматов, конфеты и десерты в неограниченных количествах, сладкие напитки, в том числе фруктовые соки и газировка. Бывает, что в семье привыкли готовить высококалорийные блюда. Детям кладут слишком большие порции и не выпускают из-за стола, пока они все не доедят, следуя принципу чистых тарелок.

Режим питания

Один из главных факторов риска - переедание. Его причиной может быть хаотичный режим дня. Чересчур большие перерывы между приемами пищи могут спровоцировать у ребенка желание съесть больше, чем необходимо его организму.

Гиподинамия

Дети, которые мало занимаются спортом, с большей вероятностью наберут вес, потому что они не сжигают все то количество калорий, которое поступает вместе с едой. Время, проведенное сидя или лежа, например перед телевизором или с гаджетом, усугубляет проблему.

Семейные факторы

Исследования подтверждают, что риск возникновения лишнего веса у ребенка увеличивается, если ожирением страдает мама. Это связано как с образом жизни, который ведет вся семья (обильная пища, недостаток физической активности), так и с особенностями обмена веществ у беременных женщин с ожирением, которые влияют на развитие плода и дальнейшую предрасположенность к набору лишнего веса у ребенка.

Психологические факторы

Личный, родительский и семейный стресс может увеличить риск ожирения у ребенка. Некоторые дети переедают, чтобы справиться с проблемами и с эмоциями, некоторые таким образом борются со скукой. У родителей может быть похожее поведение.

Недостаток сна

Сон регулирует метаболизм глюкозы и нейроэндокринную функцию, что влияет на возможность появления лишнего веса. Доказана прямая связь малой продолжительности сна у людей любого возраста, в том числе у младенцев, с увеличением веса.

«Свежие научные данные о причинах ожирения расширяют список факторов риска. Так, например, появилась информация о потенциальном вреде приема рыбьего жира беременными женщинами, о позитивном влиянии грудного вскармливания (с ним риски ожирения ниже), о роли курения матери - с ним риск появления лишнего веса у ребенка возрастает на 50 процентов», - подчеркнул Максим Буриков.

Контролировать, что и как ест ребенок, всегда непросто. Разом переломить уже сложившиеся пищевые привычки и заставить подростка жевать салат вместо бургера - задачи из разряда фантастики. Но на большинство факторов риска все же можно влиять, считают врачи. Важно следить за образом жизни ребенка систематически: выстроить и поддерживать здоровый режим дня, наладить сон.

В течение учебного года делать это значительно проще. Как правило, в семьях школьников складывается особый распорядок активности и, соответственно, питания. С началом каникул у многих детей происходит смена режима. Ребята, предоставленные сами себе, могут проводить много времени с гаджетами, мало двигаться, покупать сладкую шипучку и фастфуд с большим содержанием соли и сахара. Кто-то гостит у бабушек, которые рады поплотнее накормить любимых внуков.

Специально для читателей "РГ"

Врач-бариатр Максим Буриков советует взрослым пересмотреть свои взгляды на питание детей и заменить "плохие" фразы на правильные.

От сладкого можно не отказываться, но и переедать его не стоит.

Неправильно: Доедай тортик, не выкидывать же последний кусочек.

Правильно: Не балуйся сладким. Лучше возьми яблоко.

Большие перерывы между приемами пищи провоцируют переедание.

Неправильно: Поест, когда проголодается.

Правильно: Пообедай, пожалуйста, и можешь продолжить прогулку.

Покупной перекус в большинстве случаев высококалорийный, с избытком соли и сахара.

Неправильно: Возьми деньги, купишь себе что-нибудь по дороге.

Правильно: Возьми с собой перекус и воду.

Пример близких поможет сделать физическую активность регулярной.

Неправильно: На каком ты уровне в компьютерной игре? Молодец! Вот деньги на покупку новой цифровой амуниции.

Правильно: Я собираюсь прокатиться на велосипеде в парке, поехали со мной.

Мотивация не должна быть привязана к еде! Выбирайте непродовольственные вознаграждения.

Неправильно: Если будешь вести себя хорошо, купим тебе торт/мороженое.

Правильно: Если будешь вести себя хорошо, купим новые ролики.

Здоровый перекус - это овощи, целые фрукты вместо соков, несладкий йогурт или орехи (в небольшом количестве), а не выпечка.

Неправильно: А к чаю у нас замечательные плюшки.

Правильно: Из каких овощей приготовим салат сегодня?

Предлагайте новые продукты несколько раз. Ребенку может потребоваться многократно попробовать их, чтобы привыкнуть к вкусу.

Неправильно: Он не любит брокколи - сварю сосиски.

Правильно: А сегодня у нас брокколи по интересному рецепту.