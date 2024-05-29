Составлен список лучших детских книг для летнего чтения

Лучшими книгами для детского чтения летом являются произведения с динамичным сюжетом, держащим ребенка в постоянном напряжении, рассказала NEWS.ru декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова. Она отметила, что на каникулах лучше отдать предпочтение «Трем мушкетерам» Александра Дюма, «Двум капитанам» Вениамина Каверина, «Часу Быка» Ивана Ефремова, а также «Квентину Дорварду» Вальтера Скотта.

Детям лучше подойдут произведения с динамичным сюжетом, держащим читателя в напряжении.

«Приключения Незнайки и его друзей» [Николая] Носова, «Денискины рассказы» [Виктора] Драгунского, «Волшебник Изумрудного города» [Александра] Волкова, для ребят постарше — «Два капитана» Каверина, «Человек-амфибия» [Александра] Беляева, «Квентин Дорвард» Скотта, «Три мушкетера» Дюма, «Час Быка» Ефремова, — добавила собеседница.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что в русской литературе показано, к чему приводят наркомания и алкоголизм. Он отметил, что произведения осуждали, а не пропагандировали зависимости. Парламентарий добавил, что многие романы содержат сцены с упоминанием запрещенных веществ, табака и спиртных напитков, однако авторы не продвигали такого рода зависимости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.