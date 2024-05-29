Психолог дал советы, как справиться с неудачей на экзамене

Многие школьники волнуются о том, что могут не сдать экзамены, даже если они долго и упорно к ним готовятся. Как справиться с неудачей, объяснила «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова.

«Неудача на экзамене может вызывать негативные эмоции, но важно помнить, что это не конец света», – подчеркивает специалист.

Если вы неудачно сдали экзамен, то сначала нужно «выпустить пар», отмечает Полина Малахова. Свои переживания стоит обсудить с близкими людьми или позвонить в службу психологической поддержки.

Кроме того, как отмечает эксперт, кому-то помогает физическая активность, кто-то предпочитает записать свои переживания в дневник, а кому-то достаточно поплакать. У каждого человека имеется свой способ справляться со стрессом.

После того как беспокойство улеглось, очень важно проанализировать свои действия, чтобы понять, где вы совершили ошибку. Это поможет улучшить подготовку к экзаменам в будущем.

«Проще говоря, если правильно использовать имеющийся опыт, даже негативный, можно научиться справляться лучше», – отмечает Малахова.

Можно изменить подход к изучению материала, добавить больше практики или обратиться за помощью к преподавателю или репетитору, советует психолог. Если же сдавать экзамен мешает волнение, то можно поработать над навыками саморегуляции.

«Главное – помнить свою цель и продолжать к ней двигаться», – заключает эксперт.

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