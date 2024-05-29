День защиты детей в Кургане: куда сходить с ребенком

Международный День защиты детей в Кургане обещает быть ярким и веселым. Администрация города подготовила список мероприятий, куда можно будет сходить всей семьей.

«Развлекательные площадки будут работать в Международный День защиты детей на базе городских библиотек и учреждений культуры. Выставка детского рисунка и концертная программа для детей пройдут в культурном центре «Черемушки». Центр культуры и досуга «Спутник» организует творческий мастер-класс «Здравствуй, лето!» на открытой площадке», – прокомментировали в пресс-службе администрации Кургана.

В этому году в День защиты детей, по данным синоптиков, в Кургане ожидается теплая и солнечная погода. Столбик термометра поднимется до + 22 градусов. Поэтому многие мероприятия для детей и родителей будут проходить под открытым небом.

Так, в первый день лета в Центральном парке культуры и отдыха развернется спортивный и социально-экологический проект «Зеленый марафон». Мероприятие проводят уже не первый год.

Для тех, кто любит читать в Детском парке откроют программу чтения и досуга «Книжная радуга». Ребята смогут поучаствовать в акции дарения книжек-малышек поэта-сказочника Леонида Куликова под названием Расти с книгой.

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