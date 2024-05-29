Преподаватель вуза заявил, что школы должны настроить выпускников на выбор профессии

Так, по мнению проректора по учебно-методической работе и цифровизации ГАУГН Максима Стычинского, очень удобно, что благодаря существующей системе итоговой аттестации выпускников, абитуриент может подать документы в несколько вузов одновременно, дистанционно, в любые регионы. Но при этом эксперт видит здесь подводные камни.

«Немало абитуриентов поступают по принципу «лишь бы поступить куда-то». По итогу, преподаватели высших учебных заведений жалуются, что молодежь пошла не та, много слабых ребят. Но учить нужно, вузы отчитываются за сохранность контингента», – отмечает эксперт.

Максим Стычинский считает, что усиление профориентационной работы в школах страны, создание единой траектории обучения, позволило бы поступать в профильные вузы тем ребятам, кто имеет склонности и интерес к выбранным профессиям.

«Мы должны думать о целях, которые преследуем в связи с высшим образованием. Стране нужны высококлассные кадры, профессионалы, увлеченные своим делом», – уверен Максим.

Для этого, по мнению эксперта, уже после начальной школы стоит организовать профориентационную работу с учащимися с привлечением психологов, работников вузов, работодателей, которые расскажут, что может ждать ребенка во взрослой жизни при выборе той или иной профессии.

Напомним, в 2024 году в стране реализуется нацпроект «Образование», одной из ключевых целей которого является создание четкой системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи. Пожалуй, главную роль в этой схеме играет профориентация. На сегодняшний день существуют сразу несколько федеральных программ, которые помогают молодым ребятам определиться со своим карьерным путем.