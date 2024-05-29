Опрос: Ребенок в семье меняет подход к автомобилю и поведению на дороге

Появление ребенка в семье заставляет многих россиян пересмотреть свои привычки, в том числе и за рулем, показало исследование СК "Росгосстрах", проведенное в преддверии Международного дня защиты детей. 43% опрошенных признались, что значительно изменили свой стиль вождения и начали проявлять большую осторожность на дороге, а треть (31%) стали более внимательными. Впрочем, еще треть респондентов никак не меняли свой стиль вождения.

При этом предпочтения в выборе автомобиля после пополнения семьи изменились абсолютно у всех участников опроса. 53% респондентов заявили, что слегка скорректировали свои вкусы, 17% - стали интересоваться более вместительными моделями, а 10% - больше уделять внимания безопасности автомобиля. 19% респондентов после появления ребенка оценили наличие дополнительных удобств в машине.

Самыми важными удобствами в семейном автомобиле для россиян оказались большой багажник (51%), наличие креплений для детских сидений (43%) и система раздельного климата (37%). В топ-10 полезных функций также вошли дополнительные подушки безопасности - 13%, дополнительные системы заряда гаджетов - 13%, а также накладки на ремни - 12%. Кроме того, спросом пользуются быстромоющиеся и съемные чехлы для сидений - 11%, сиденья с подогревом - 8%, встроенный в задние сиденья экран - 8%, а также наличие третьего ряда сидений - 6%.

Большинство опрошенных (60%) заявили, что покупают специальные гаджеты для развлечения ребенка в дороге. Из них каждый пятый (22%) приобретает планшет или экран для показа мультфильмов, почти столько же (21%) - органайзер для книг и игрушек на кресло, 15% - мягкие игрушки. Еще по 2% респондентов покупают бизиборды, руль на присоске и доски для рисования.

В покупку качественного автокресла для ребенка большинство опрошенных готовы вкладывать приличные суммы. 28% респондентов потратили на сиденье для своего чада 10-15 тысяч рублей, 25% - 15-20 тысяч рублей, а 18% - более 20 тысяч рублей. Еще 20% опрошенных готовы вложить в автокресло сумму в 5-10 тысяч рублей и лишь 9% - менее 5 тысяч рублей.

70% респондентов считают, что семье с детьми достаточно иметь одну машину, еще треть уверены, что автомобиля должно быть два. Но в случае пополнения в семье лишь 22% респондентов готовы приобретать новый автомобиль.

Оптимальными автомобилями для семей с детьми опрошенные считают универсалы (27%), кроссоверы (25%) и внедорожники (14%). Минивэны на удивление оказались лишь на четвертой позиции - этот заведомо семейный авто назвали лишь 13% респондентов.

На покупку автомобиля 36% респондентов готовы потратить 1-2 миллиона рублей, каждый четвертый (23%) - 2-3 миллиона рублей, еще треть (33%) - 3-5 миллионов рублей. Лишь 7% участников опроса могут вложить в такую машину более 5 миллионов рублей. При этом 65% респондентов готовы взять кредит на покупку семейного автомобиля. Из них каждый десятый планирует оформить его в ближайшее время.

Исследование показало, что 60% опрошенных автомобилистов после пополнения в семье продолжили покупать лишь полис ОСАГО. Еще 24% респондентов оформили дополнительно каско, а 16% имели оба полиса еще до рождения ребенка. Вместе с тем большинство опрошенных знают о возможности дополнительного страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров. Треть респондентов (34%) готовы приобрести такой полис за сумму менее 1 тысячи рублей, 40% - за 1-2 тысячи рублей, 16% - за 2-4 тысячи рублей, а еще 9% - за 4-6 тысяч рублей.