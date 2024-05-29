Раскрыт вред проживания вблизи оживленной дороги для психики детей

Ученые из Университета Бристоля (Великобритания) обнаружили, что у людей, которые в детстве проживали вблизи шумных дорог, повышен риск развития депрессии, тревоги и психотического поведения. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

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Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья более чем девяти тысяч участников, родившихся в 1990-х годах и проживавших в городских, пригородных и сельских районах на всей территории Великобритании. Ученые собрали информацию об уровнях шумового воздействия и загрязнения воздуха вблизи домов добровольцев. Эти данные впоследствии обновлялись несколько раз — трижды на момент пребывания участников в подростковом возрасте и единожды в раннем взрослом возрасте.

Корреляционный анализ показал, что у детей, которые жили вблизи оживленных дорог — в шумной обстановке и условиях загрязненного воздуха, вероятность развития депрессии, тревоги и психотического поведения (появление навязчивых мыслей, галлюцинации) была повышена до 22%.

Исследователи предположили, что загрязнение воздуха вызывает воспаление в головном мозге, а постоянный шум препятствует нормальному отдыху и негативно влияет на когнитивные способности. Комбинация этих факторов негативно сказывается на здоровье психики.