Специалисты по развитию детей предупредили, что и у маленького ребенка может быть депрессия

Да, дети тоже могут страдать от депрессивного состояния. Причём если родитель находится в стрессе, депрессии и/или тревоге, то ребёнок это чувствует.

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Дети могут «подхватывать» стрессоры из окружающей среды и при этом не знать, что с ними делать. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, у каждого шестого ребенка в США в возрасте от 2 до 8 лет диагностировано психическое, поведенческое расстройство или расстройство развития. От этого расстройства мальчики страдают чаще, чем девочки.

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Игра очень важна для развития детей, говорит Сара Фу, лицензированный клинический социальный работник и директор CCF. Существуют исследования, направленные на изучение влияния на ребёнка всего 10 минут игры в день. Оказалось, что если родитель будет играть с ним всего 10 минут в сутки, то это сформирует связь между ними, станет защитным фактором психического здоровья малыша.

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