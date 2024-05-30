Педиатр рассказал, как избежать солнечного удара у детей

Детский врач рассказал об опасности нахождения детей на солнце без головного убора, а также дал несколько советов, как избежать солнечного удара.

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Для того, чтобы защитить ребенка от солнечного удара, в жару нужно следить за тем, чтобы он носил головной убор. Это может быть панамка, кепка или бандана. Главное, чтобы головной убор был из легкого дышащего материала.

Также, рассказал врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в разговоре с RT, от получения солнечных ожогов ребенка защитит солнцезащитный крем. Еще один совет, который дал врач, — ограничить время нахождения на солнце.

Педиатр рекомендовал во время прогулок с детьми чаще находиться в теньке, пить больше жидкости.

«Если у ребенка меняется настроение и поведение, появляется вялость и апатия, то срочно бежать в прохладу, прикладывать что-то прохладное», — заключил Тимаков.

Ранее педиатр рассказала, чтобы поддержать иммунитет ребенка, важно следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, спорт, управление стрессом, тщательное мытье рук и закаливание. А избежать гиповитаминоза поможет разнообразный рацион.