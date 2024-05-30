Как помочь ребенку "пережить" экзамены

В эти дни у российских и белорусских выпускников и их родителей напряженная пора - сдача ЕГЭ и ЦТ. Экзамены идут один за другим, и нервы могут подвести даже крепкого отличника. Как нам поддержать своих детей и помочь им пройти через эти тернии, не растеряв здоровье и баллы, рассказывает доктор психологических наук Оксана Защиринская.

Оксана Владимировна, какие ошибки мы, родители, допускаем в эти столь напряженные, нервозные дни?

Оксана Защиринская: Когда ребенок сдает такие важные экзамены, это настоящее испытание не только для него, но и для всей семьи, родных и близких. И частенько в этой ситуации старшие ведут себя по такому сценарию: "Мы тебе всех репетиторов оплатили, все условия создали, теперь вперед, соберись и иди сдавай!" И тогда подросток понимает, что вся полнота ответственности лежит только на нем одном. Он должен как-то в одиночку, сам, взять себя в руки и справиться на очень хорошую оценку. Но давайте вспомним себя. Когда нам тяжело, когда мы проходим какие-то серьезные испытания, то насколько же бывает легче, если рядом - близкие люди, которые заинтересованы в нашем хорошем результате. Представьте себе какую-то чрезвычайную ситуацию, ЧП. Что делают профессионалы, помогающие человеку в трудном положении? Они не обсуждают с ним, как и почему у него все так плохо. А просто приносят чай, поглаживают, дают плед, остаются с ним рядом. То есть всем своим присутствием стараются смягчить, снизить уровень стресса.

Получается, что ситуация экзаменов сопоставима с какой-то экстремальной, "аварийной"?

Оксана Защиринская: Механизмы, включающиеся в организме сейчас, - те же, что и в экстремальной ситуации. И поэтому так важны забота, ласковая речь, комфортная обстановка. Я, как психолог, обнаруживаю две линии поведения родителей. Один, чаще это папа, начинает раздражаться: "Покажи, на что ты годен! Мы столько в тебя вложили! Решается вся твоя судьба!" Он искренне верит, что если сейчас подростка подстегнуть, надавить дополнительно, то все начнет идеально работать. Но здесь стратегическая ошибка. Потому что ребенок уже в состоянии дистресса, то есть продолжительного стресса, длящегося много месяцев. У многих школьников, не важно, в каком они классе, на этом фоне проявляются признаки когнитивной дисфункции. Даже если ребенок очень способный, ему может не хватить объема оперативной памяти, произвольного внимания, повысится отвлекаемость. И часто такую обстановку создают в классе... действия учителей. Так зачем еще и родителям добавлять? Эта тактика не мобилизует, а истощает.

А какова другая линия поведения?

Оксана Защиринская: Чаще это мамина, параллельная линия, и выглядит она так: "Хочешь супчику? А пирожок? Не хочешь? Тогда давай вместе чайку". И так она приносит гораздо больше для пользы дела, чем строгий родитель или учитель, который, кстати, сам находится в стрессе. За два-три дня радикально положение не изменишь; все, что касается обучения, уже сложилось. И да, здесь уместна аналогия с экстремальными ситуациями, когда с людьми особенно бережно обращаются и нотаций не читают. Когда до экзамена остаются считаные дни, очень важно, чтобы вот эту технологию по снижению стресса родители и применяли. Не нужно подростка накручивать - приказной стиль только заставляет его чувствовать себя брошенным. Способность просто быть рядом и демонстрировать заботу - умение, которое сейчас особенно важно для родителей.

Получается, папа должен стать немного мамой?

Оксана Защиринская: У пап есть свои "фирменные приемы". Папа может сына или дочку переключить, вытащить за город, покататься на чем-нибудь. Дети, конечно, будут сопротивляться, скажут, что хотят остаться дома, и будут пытаться, скорее всего, просто лежать на диване, в душе глубоко переживая.

Я заметила по сыну-выпускнику, как много времени подростки лежат, когда нервничают.

Оксана Защиринская: А залеживаться как раз нельзя. Поднимайте, куда-нибудь ведите, даже если до экзамена осталась пара дней. Можно хотя бы побродить по набережной, поесть мороженого в кафешке. В стрессе человек как бы сжимается, чисто телесно он делается менее подвижен, менее пластичен. Отсюда и упрямство подростка: "Никуда не пойду, закройте мою дверь". И физическая зажатость еще усиливает психологическое напряжение. Вместо зубрежки в последний день куда лучше поесть мороженого в кафе

Вечером накануне экзамена можно ли дать успокоительное, чтобы нормально поспал?

Оксана Защиринская: Не стоит, подросткам не свойственно мучиться бессонницей. Но лучше забрать телефон, чтоб не засиделся. Проветрите комнату, оставьте окно открытым. Хотя есть дети, которые любят, чтобы было очень тепло. Ему сделайте уютную "нору", присядьте рядом, поболтайте на сон грядущий - постарайтесь настроить на расслабление. Утром в день экзамена, если отказывается поесть, не настаивайте. Кому-то для спокойствия нужно наесться, иначе и голова не соображает. А многие подростки спокойно голод переносят. Придет домой и поест или сразу спать ляжет.

И вот он уже в аудитории. Как справляться, если накатила паника, задрожали руки?

Оксана Защиринская: Перед тобой чистый лист, а в голове только одна мысль: "Не справлюсь". А это контрпродуктивно. Надо, наоборот, повторять себе: "Сейчас я успокоюсь, и все получится". Разработайте с ребенком такую формулу самовнушения. Этот прием я и сама использовала в вузе. В советские времена порой требовалось учить наизусть огромные объемы. И я, сидя над чистым листом, твердила себе: "Ты так долго готовилась, много дней, даже лет. Знания у тебя в голове точно есть. Сейчас успокоишься, и они появятся, и лист начнет заполняться". И действительно, это успокаивает, и на бумаге начинает что-то появляться.

Признаться, родители волнуются еще больше детей. Особенно если выбран вуз в другом городе и предстоит расставание. Можно ли по ребенку понять, готов ли он к такой самостоятельности?

Оксана Защиринская: Мое мнение: если выбрали вуз и подросток прошел конкурс, то отправлять надо в любом случае. Но внимательно следить за его жизнью вдали от дома. И если дела пошли вправду плохо - забирать, не жалея о затраченных усилиях и средствах. Часто звоните, расспрашивайте, под благовидным предлогом поезжайте посмотреть, каково его душевное состояние. Не так важно, может ли он готовить еду или постирать, самое главное - чтобы у него установился контакт с социумом. Приведу недавний пример из практики. Родители из Подмосковья отправили сына учиться к нам в Санкт-Петербург. Сильно волновались: мальчик домашний, не очень социализированный. Под предлогом довезти какие-то вещи уже через неделю поехали навестить. А сын, оказалось, перезнакомился со всеми ребятами, они все обустроили, где-то питаются, все вопросы у них решены. Он родителей едва ли не выставил. Да вы езжайте, говорит, скорее к себе, у меня все хорошо. Так что сказать наверняка, как пойдет у твоего ребенка, не всегда можно. Бывает, что тихоня и домашний подросток, оказавшись среди молодежи, только обрадуется возможности втянуться в социальную жизнь. Но нужно помочь ему сориентироваться, посоветовать, чтобы он "зацепился" за кого-то, кто хочет именно учиться. Первый семестр будет тяжелым. А вдвоем-втроем легче. Они будут друг друга выручать и договорятся, где встречаться, питаться, кто что будет записывать на лекциях... Главное, чтобы произошел контакт.

А родителям, вернувшимся в пустой дом, как пережить перемены? Ты только что пестовал своего птенца, и вдруг в гнезде - никого?

Оксана Защиринская: Родителям важно себя загрузить чем-то полезным, давно необходимым. Предположим, уехал ребенок, и появилась возможность сделать наконец ремонт в его комнате. И папа с мамой берутся за дело. Отвлекаются от тревожных мыслей. Самый прямой путь справиться с тоской - через действия. Руки делают - сердце успокаивается.

Цифра

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