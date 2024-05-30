Сексуальное образование: почему оно необходимо подростку

Большинство родителей задается вопросом — когда начинать разговоры с детьми об интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Далеко не все взрослые могут найти правильные слова для такой непростой беседы. Сексолог Ирина Ним подсказала нам несколько правил сексуального образования, если в вашей семье подрастает девушка или молодой человек.

© Unsplash

Сексуальное образование начинается с детства

Сексуальное образование, как и сексуальное воспитание, начинается с детства, считает наш эксперт.

«Существует „правило нижнего белья“ — все что скрыто под нижним бельем является интимной зоной ребенка. Интимное не стыдно, интимное значит неприкосновенное», — говорит Ирина.

Секс — это не плохо

К сожалению, многие родители чуть ли не демонизируют интимную близость, считая, что запугав ребенка последствиями близкого контакта с противоположным полом, они смогут избежать проблем с любопытным подростком. На самом деле родители создадут себе еще большую проблему — ребенок отправится познавать мир секса к друзьям или в интернет. Что он найдет в Сети по этой теме и насколько хорошо отфильтрует информацию — не знает никто.

Ирина:

«Важно объяснить, что сексом занимаются с теми, кто нравится и только тогда, когда есть готовность, когда человек сам хочет. Когда оба партнера готовы физически и психологически».

Выстраивание границ

Важно донести до подростка, что только он сам решает, насколько далеко может зайти партнер. Любая интимная связь может происходить только в комфортном состоянии обоих партнеров.

«Целоваться готова — дальше нет, раздеться готова — дальше нет. И нет — значит нет. Оправдываться необязательно», — поясняет сексолог.

Защита

До подростка необходимо донести, что без контрацепции интимная близость, особенно ранняя, невозможна. Можете приобрести для подростка барьерную контрацепцию, если понимаете, что ваш подросток в одном шаге от близости с партнером и вы не можете никак повлиять на развитие событий. Ваша задача — помочь и подсказать, а не стать человеком, который будет узнавать о происходящем в личной жизни подростка последним.

Ирина: