Как собрать ребенка в летний лагерь: главные советы

Летние каникулы детей – отдельная статья расходов. Кроме того, важно, чтобы школьники не слонялись без дела, пока их родители на работе, а проводили время весело и интересно. Отличным решением в этом случае становится детский загородный лагерь. Ребенок не только проведет время на свежем воздухе, но и обретет новых друзей. Итак, путевка куплена, день отъезда любимого чада все ближе, и пора собирать чемодан.

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«ФедералПресс» постарался разобраться во всех тонкостях процесса и выяснить, на что следует обратить особое внимание.

Как понять, что ребенок готов к поездке

Во время летних каникул родители нередко задаются вопросом, в какой лагерь лучше отправить ребенка. При этом о подаче заявления лучше позаботиться заранее. Льготники имеют право получить бесплатную путевку, но мест на всех желающих может не хватить – даже в платных лагерях. Потому о выборе организации детского отдыха следует подумать хотя бы за месяц до каникул, хотя можно найти, что называется, «горящие предложения».

Родителям также следует учитывать темперамент своего ребенка. Отдых принесет пользу только в том случае, если правильно выбрать место и подготовить детей к увлекательному приключению.

В лагере детям приходится проявить самостоятельность в решении бытовых вопросов, но не каждый к этому готов. Поэтому хорошо бы для начала оценить навыки чада.

Один из главных критериев качественного детского отдыха – безопасность

Ребенок может ехать, если:

сам подстригает себе ногти;

причесывается;

моется без чьей-либо помощи;

умеет стирать;

сушит себе голову.

Вожатый сможет лишь контролировать соблюдение личной гигиены, но не будет мыть детей и стирать им вещи. Обычно в лагере дети самостоятельно стирают нижнее белье, для всего остального там есть стиральные машины. Если же у ребенка пока нет навыков самообслуживания, то специалисты рекомендуют повременить с отдыхом в лагере.

Один из главных критериев качественного детского отдыха – безопасность

Что взять с собой

Когда с датой поездки определились, следует решить самый важный вопрос – собрать вещи. При этом необходимо учитывать погодные условия и климат, куда едет ребенок, особенно если оздоровительный лагерь расположен не в пригороде, а на море или в горах. Этот список должен включать несколько позиций:

предметы личной гигиены;

документы;

одежда и обувь;

деньги;

медикаменты.

Все вещи должны быть промаркированы, для того чтобы ребенок не потерял их. Кроме того, следует подписать чемодан. Прежде чем начать собирать вещи в дорогу, опытные родители, чьи дети провели в лагере не одну смену, советуют составить список всех вещей, которые ребенок берет в лагерь. Один – упаковать в чемодан, поскольку по нему ребенок будет собираться в конце смены домой, а второй оставить себе, чтобы понять, чего не хватает.

Во многих лагерях руководство не поддерживает наличие у детей телефона или других гаджетов. Обычно телефоны хранятся в сейфах. Ответственность за поломку или пропажу телефона, планшета, часов вожатый несет только в том случае, если ребенок отдал ему свой гаджет в руки.

Обычно детям выдают телефон часа на два в день и, как правило, в вечернее время. За это время ребята успевают позвонить родителям и друзьям, а также поиграть. В случае если у ребенка нет телефона, нет смысла бежать в магазин: позвонить домой ребенок всегда сможет с телефона вожатого, главное – записать номера телефонов родителей так, чтобы они не потерялись. Ну а если вы все же решили выдать ребенку телефон в поездку, то не стоит выбирать дорогую модель: лучше купить самый простой кнопочный аппарат с максимально емким аккумулятором.

Что запрещено привозить в лагерь

Многие родители полагают, что в детский лагерь можно, как и на отдых с родителями, привозить все что угодно. Это не так. Запрещено брать с собой ряд вещей, которые могут нанести вред здоровью:

колющие и режущие предметы: ножи, ножницы, иголки;

бейсбольные биты, кастеты и другие вещи, которые могут быть использованы в качестве оружия;

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы: пиротехника, зажигалки, спички;

скоропортящиеся продукты;

алкоголь, энергетические напитки, а также безалкогольное пиво и вино;

токсичные вещества, в том числе газовые баллончики для самозащиты и спреи от насекомых;

электрические приборы: кипятильники, утюги, фены, радиаторы, плойки для волос;

одежду с нецензурными надписями и провокационными принтами.

Кроме того, в детский лагерь детям не рекомендуется давать сладости. У детей в лагерях обычно сбалансированное питание, поэтому родителям переживать за своих чад не стоит.

Документы

Сбор документов на отдых – занятие ответственное. К сожалению, нехватка какого-нибудь документа может привести к тому, что ребенка отправят домой. Хорошо, если лагерь находится в паре часов езды на машине, а если в тысячах километров? Поэтому перед отъездом в лагерь следует убедиться, что в сумке лежит все необходимое:

путевка в лагерь;

для ребенка в возрасте от 14 лет – копия паспорта, для детей младше 14 лет – копия свидетельства о рождении;

копия полиса медицинского страхования;

прививочный сертификат (разрешается представить копию);

медицинская справка о состоянии здоровья по форме № 079/у: ее нужно получить в детской поликлинике по месту жительства перед оформлением путевки в детский лагерь.

Как правило, полный перечень необходимых документов бывает опубликован на сайте лагеря. Он также может быть размещен на путевке или выдан вместе с договором.

Важен настрой

Когда вы отправляете ребенка в лагерь на целый 21 день, важны не только правильно уложенные одежда, обувь и медикаменты, но и настрой юного путешественника. Ребенок должен ехать на отдых с удовольствием, а не потому что «мама сказала».

Родителям также следует быть готовым к тому, что не все дети с первых минут чувствуют себя в лагере комфортно. Так, в первые пять дней ребенок может звонить и просить забрать его домой, но не стоит мчаться за чадом сразу после таких просьб. Иногда нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке и режиму, к новым правилам и завести друзей. И здесь ребенку может понадобиться родительская поддержка, но только на расстоянии.

Можно попросить вожатого немного понаблюдать за ребенком. Возможно, у него с кем-то произошел конфликт, поэтому желания оставаться в лагере нет. Разобравшись в деталях, чаще всего удается все разрешить, и тогда не нужно прибегать к крайним мерам – забирать ребенка с отдыха. К тому же за годы работы с детьми вожатые обзаводятся полезными лайфхаками, которые помогают ребятам привыкнуть к новой обстановке и друг к другу. Не исключено, что все дело в банальной адаптации, и, почувствовав поддержку, ребенок решительнее шагнет в новый мир самостоятельности.