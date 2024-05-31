Как собрать ребенка в летний лагерь: главные советы
Летние каникулы детей – отдельная статья расходов. Кроме того, важно, чтобы школьники не слонялись без дела, пока их родители на работе, а проводили время весело и интересно. Отличным решением в этом случае становится детский загородный лагерь. Ребенок не только проведет время на свежем воздухе, но и обретет новых друзей. Итак, путевка куплена, день отъезда любимого чада все ближе, и пора собирать чемодан.
«ФедералПресс» постарался разобраться во всех тонкостях процесса и выяснить, на что следует обратить особое внимание.
Как понять, что ребенок готов к поездке
Во время летних каникул родители нередко задаются вопросом, в какой лагерь лучше отправить ребенка. При этом о подаче заявления лучше позаботиться заранее. Льготники имеют право получить бесплатную путевку, но мест на всех желающих может не хватить – даже в платных лагерях. Потому о выборе организации детского отдыха следует подумать хотя бы за месяц до каникул, хотя можно найти, что называется, «горящие предложения».
Родителям также следует учитывать темперамент своего ребенка. Отдых принесет пользу только в том случае, если правильно выбрать место и подготовить детей к увлекательному приключению.
В лагере детям приходится проявить самостоятельность в решении бытовых вопросов, но не каждый к этому готов. Поэтому хорошо бы для начала оценить навыки чада.
Один из главных критериев качественного детского отдыха – безопасность
Ребенок может ехать, если:
- сам подстригает себе ногти;
- причесывается;
- моется без чьей-либо помощи;
- умеет стирать;
- сушит себе голову.
Вожатый сможет лишь контролировать соблюдение личной гигиены, но не будет мыть детей и стирать им вещи. Обычно в лагере дети самостоятельно стирают нижнее белье, для всего остального там есть стиральные машины. Если же у ребенка пока нет навыков самообслуживания, то специалисты рекомендуют повременить с отдыхом в лагере.
Один из главных критериев качественного детского отдыха – безопасность
Что взять с собой
Когда с датой поездки определились, следует решить самый важный вопрос – собрать вещи. При этом необходимо учитывать погодные условия и климат, куда едет ребенок, особенно если оздоровительный лагерь расположен не в пригороде, а на море или в горах. Этот список должен включать несколько позиций:
- предметы личной гигиены;
- документы;
- одежда и обувь;
- деньги;
- медикаменты.
Все вещи должны быть промаркированы, для того чтобы ребенок не потерял их. Кроме того, следует подписать чемодан. Прежде чем начать собирать вещи в дорогу, опытные родители, чьи дети провели в лагере не одну смену, советуют составить список всех вещей, которые ребенок берет в лагерь. Один – упаковать в чемодан, поскольку по нему ребенок будет собираться в конце смены домой, а второй оставить себе, чтобы понять, чего не хватает.
Во многих лагерях руководство не поддерживает наличие у детей телефона или других гаджетов. Обычно телефоны хранятся в сейфах. Ответственность за поломку или пропажу телефона, планшета, часов вожатый несет только в том случае, если ребенок отдал ему свой гаджет в руки.
Обычно детям выдают телефон часа на два в день и, как правило, в вечернее время. За это время ребята успевают позвонить родителям и друзьям, а также поиграть. В случае если у ребенка нет телефона, нет смысла бежать в магазин: позвонить домой ребенок всегда сможет с телефона вожатого, главное – записать номера телефонов родителей так, чтобы они не потерялись. Ну а если вы все же решили выдать ребенку телефон в поездку, то не стоит выбирать дорогую модель: лучше купить самый простой кнопочный аппарат с максимально емким аккумулятором.
Что запрещено привозить в лагерь
Многие родители полагают, что в детский лагерь можно, как и на отдых с родителями, привозить все что угодно. Это не так. Запрещено брать с собой ряд вещей, которые могут нанести вред здоровью:
- колющие и режущие предметы: ножи, ножницы, иголки;
- бейсбольные биты, кастеты и другие вещи, которые могут быть использованы в качестве оружия;
- легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы: пиротехника, зажигалки, спички;
- скоропортящиеся продукты;
- алкоголь, энергетические напитки, а также безалкогольное пиво и вино;
- токсичные вещества, в том числе газовые баллончики для самозащиты и спреи от насекомых;
- электрические приборы: кипятильники, утюги, фены, радиаторы, плойки для волос;
- одежду с нецензурными надписями и провокационными принтами.
Кроме того, в детский лагерь детям не рекомендуется давать сладости. У детей в лагерях обычно сбалансированное питание, поэтому родителям переживать за своих чад не стоит.
Документы
Сбор документов на отдых – занятие ответственное. К сожалению, нехватка какого-нибудь документа может привести к тому, что ребенка отправят домой. Хорошо, если лагерь находится в паре часов езды на машине, а если в тысячах километров? Поэтому перед отъездом в лагерь следует убедиться, что в сумке лежит все необходимое:
- путевка в лагерь;
- для ребенка в возрасте от 14 лет – копия паспорта, для детей младше 14 лет – копия свидетельства о рождении;
- копия полиса медицинского страхования;
- прививочный сертификат (разрешается представить копию);
- медицинская справка о состоянии здоровья по форме № 079/у: ее нужно получить в детской поликлинике по месту жительства перед оформлением путевки в детский лагерь.
Как правило, полный перечень необходимых документов бывает опубликован на сайте лагеря. Он также может быть размещен на путевке или выдан вместе с договором.
Важен настрой
Когда вы отправляете ребенка в лагерь на целый 21 день, важны не только правильно уложенные одежда, обувь и медикаменты, но и настрой юного путешественника. Ребенок должен ехать на отдых с удовольствием, а не потому что «мама сказала».
Родителям также следует быть готовым к тому, что не все дети с первых минут чувствуют себя в лагере комфортно. Так, в первые пять дней ребенок может звонить и просить забрать его домой, но не стоит мчаться за чадом сразу после таких просьб. Иногда нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке и режиму, к новым правилам и завести друзей. И здесь ребенку может понадобиться родительская поддержка, но только на расстоянии.
Можно попросить вожатого немного понаблюдать за ребенком. Возможно, у него с кем-то произошел конфликт, поэтому желания оставаться в лагере нет. Разобравшись в деталях, чаще всего удается все разрешить, и тогда не нужно прибегать к крайним мерам – забирать ребенка с отдыха. К тому же за годы работы с детьми вожатые обзаводятся полезными лайфхаками, которые помогают ребятам привыкнуть к новой обстановке и друг к другу. Не исключено, что все дело в банальной адаптации, и, почувствовав поддержку, ребенок решительнее шагнет в новый мир самостоятельности.