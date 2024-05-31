Кто поможет ребенку в трудной жизненной ситуации: советы, телефоны горячих линий

Когда с ребенком происходит что-то плохое, это может тяжело переживать вся семья. Но есть много возможностей помочь своим несовершеннолетним детям. Главное — не терять с ними контакт. Ниже — советы и полезные телефоны.

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Кого называют подростками в трудной жизненной ситуации

Согласно федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС), называют:

детей, оставшихся без попечения родителей;

детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, то есть тех, у кого есть недостатки в физическом/психическом развитии;

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

детей, пострадавших от насилия;

детей из малоимущих семей;

детей с отклонениями в поведении;

детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

В действительно сложных ситуациях нужна системная помощь государства — скажем, в семье есть материальные трудности, зависимости и насилие. В этом случае нужно обращаться в органы опеки, которым часто помогают благотворительные фонды.

Но есть и ситуации, когда в семье все нормально, но подросткам нужна помощь. В их числе — психологические проблемы, школьная травля, случаи сексуального насилия.

Школьная травля

По данным ВОЗ, около 11% подростков в Европе становятся жертвами издевательств в школе. В январе 2022 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о "взрывном росте" обращений на тему травли и конфликтов в учебных заведениях. Также есть данные, что более 20% детей в России неоднократно сталкивались с кибербуллингом.

Хорошо, когда в семье такие отношения, в которых дочь или сын могут прийти с этой проблемой к родителям и знать, что они помогут. Но если ребенок молчит, вас должны насторожить его подавленное настроение, нежелание ходить в школу, царапины и синяки, "потерянные" и "сломанные" вещи.

Нельзя оставлять школьника с этой проблемой один на один, говорить "сам виноват" и "просто не обращай внимания".

Некоторые даже считают, что буллинг — это нормально среди подростков, и говорят, что такие ситуации подготовят человека к жизни. На самом деле травля — симптом "болезни" в коллективе, и разбираться с ней должны взрослые. Такие конфликты могут приводить к тяжелым последствиям — от физического насилия до того, что пострадавший устроит нападение на школу. Так, в декабре 2023 года восьмиклассница брянской школы открыла стрельбу. В результате пострадали пять человек, еще одна девочка погибла. Сама стрелявшая покончила с собой. В качестве приоритетной версии причин происшествия рассматривали конфликт с одноклассниками.

Что делать

Обращаться к классному руководителю, администрации школы. Если не помогает — писать жалобы, в том числе в комиссию по делам несовершеннолетних управы района, в управляющий совет школы и инспектору по делам несовершеннолетних. В крайних случаях можно дойти до суда: в марте этого года жительница Волгоградской области отсудила у школы 50 тыс. рублей за буллинг дочери.Обратиться в проект "Травли.Net". Он занимается предотвращением буллинга, работает с его последствиями, формирует психологически безопасную атмосферу в образовательных организациях.

Подробнее о школьной травле и ее последствиях — в нашем материале.

Психологические проблемы

Подростковый возраст бывает сложно пережить и самим подросткам, и их родителям, и учителям. Этот период характеризуется и гормональными изменениями, и тем, что у человека еще мало опыта, он впервые сталкивается со многими проблемами и еще не умеет с этим справляться.

Иногда подросткам хочется обратиться за поддержкой к взрослым — но они не хотят показаться слабыми, боятся, что их не поймут.

В подростковом возрасте также может произойти дебют психического расстройства.

Распространенная проблема в этот период — расстройства пищевого поведения (анорексия и булимия). Часто они возникают на фоне серьезного стресса, и сам подросток не считает их проблемой. Но это — опасное заболевание, при котором нужна помощь врачей.

Также тревожный сигнал — селфхарм. Когда человек занимается самоповреждением, он не планирует покончить с собой. Это способ облегчить психологическое состояние.

Что делать

Если ваш ребенок идет на контакт — предложить ему помощь психолога. Многие современные дети относятся к этому положительно, читают что-то по теме психического здоровья и даже сами просят родителей показать их специалисту. Будьте готовы к тому, что детский психолог может работать с семьей как с системой.

Если с вами не готовы делиться проблемой — попробуйте предложить ему телефон доверия и проекты помощи, перечисленные ниже.

Подробнее об общении с подростками и профилактике детских суицидов — в нашем материале.

Сексуальное насилие

В декабре 2022 года сообщалось, что количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44% (с 9 524 в 2010 году до 16 887 в 2021 году). Более 50% таких преступлений совершаются знакомым несовершеннолетнему лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями (законными представителями).

В век социальных сетей распространена ситуация, когда педофилы пишут несовершеннолетним сообщения, присылая интимные фотографии, а также угрозами или уговорами вынуждая прислать свои.

Что делать

Обращаться в правоохранительные органы. Здесь особенно важно, чтобы ребенок мог обратиться к вам за помощью и знать, что вы не будете его стыдить и ругать.Вы можете позвонить за советом на горячую линию "Сдай педофила!": 8-800-250-98-96. Звонки с мобильных и городских телефонов по РФ бесплатны. Проект работает в связке с правоохранительными органами. Им также можно написать сообщение в социальной сети "ВКонтакте".

Людям до 20 лет, столкнувшимся с сексуальным насилием, помогает проект "Тебе поверят".

Полезные контакты

Доступность и анонимность — этим характеризуется помощь, которую можно получить на горячих линиях.

Детский телефон доверия МГППУ (Московский государственный психолого-педагогический университет). Помощь детям и подросткам — 8-495-624-60-01, 8-800-2000-122. Центр экстренной психологической помощи МЧС России: 8-495-989-50-50.

Единая горячая линия психологической помощи Российского Красного Креста: 8-800-250-18-59."Твоя территория" — помощь людям до 23 лет в формате онлайн-чата.

Самое важное — выстроить доверительные отношения, чтобы подросток с любой проблемой мог прийти именно к вам. Тогда и решить их будет больше шансов.