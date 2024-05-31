Что подарить ребенку в 2024 году: главные тренды

Выбор подарков для детей – всегда непростая задача. Каждый год появляются новые тренды, которые завоевывают сердца детей и становятся настоящими хитами. В 2024 году есть несколько категорий подарков, которые особенно популярны среди детей разного возраста.

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В преддверии Дня защиты детей «ФедералПресс» рассмотрел наиболее востребованные подарки, которые порадуют ребенка и помогут ему развивать свои навыки и интересы.

Игрушки с дополненной реальностью (AR)

Игрушки, использующие технологию дополненной реальности, становятся все более популярными среди детей. Эти игрушки предлагают уникальный опыт, позволяя детям взаимодействовать с виртуальными объектами в реальном мире.

Примеры таких игрушек с AR включают LEGO Hidden Side, где дети строят и взаимодействуют с «призраками» через специальное приложение, а также Merge Cube, который превращается в различные виртуальные объекты с помощью смартфона.

Развивающие игры и наборы

Образовательные игрушки и наборы, направленные на вырабатывание навыков STEM (науки, технологии, инженерии и математики), остаются востребованными среди родителей, стремящихся обеспечить своим детям всестороннее развитие. Среди подобных наборов: Osmo – Genius Starter Kit, который использует планшет для обучения математике и грамотности, и Kano Computer Kit, позволяющий детям собрать и программировать собственный компьютер.

Трендовые куклы и фигурки

Куклы и фигурки персонажей из кино и мультфильмов всегда привлекают внимание детей. В 2024 году на пике популярности остаются такие куклы, как LOL Surprise!, предлагающие наборы сюрпризов с различными аксессуарами и персонажами, а также коллекционные фигурки Funko Pop!, включающие в себя персонажей из известных франшиз.

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Игровые консоли и видеоигры

Видеоигры и игровые консоли остаются одними из самых популярных подарков для детей всех возрастов. При этом стоит учитывать, что ряд компаний покинули российский рынок, поэтому могут возникнуть проблемы с приобретением игр.

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На сегодня востребованы консоли Nintendo Switch, предлагающая гибридный игровой опыт для дома и вне его. Другой вариант: новейшая консоль от Sony – PlayStation 5 с множеством эксклюзивных для данной платформы игр.

Творческие наборы

Творческие наборы способствуют развитию воображения и творческих способностей у детей. В настоящее время в тренде у молодого поколения – большие наборы с несколькими художественными материалами внутри, такими как мелки, карандаши и маркеры, а также страницы для раскрашивания. Такие наборы можно приобрести в специализированных магазинах.

Спортивное оборудование

С учетом активного образа жизни среди детей, спортивное оборудование становится все более популярным в качестве подарка. В этой категории можно выделить скутеры, велосипеды, а также интерактивные спортивные игры, в том числе баскетбольные или футбольные тренажеры с электронными счетчиками.

Ранее «ФедералПресс» составил стоп-лист самых неудачных подарков для женщин. Так, не рекомендуется дарить подуставшие тюльпаны в мятом полиэтилене за 150 рублей.