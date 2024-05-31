«Зрелый возраст не является противопоказанием». 56-летняя пациентка стала мамой

Врачи института акушерства и педиатрии РостГМУ помогли 56-летней пациентке родить первого ребенка. Об этом сообщается в соцсетях минздрава Ростовской области.

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За здоровьем мамы и малыша следили с шестой недели беременности. Доктора следили за дозами препаратов, постоянно корректируя терапию. На последних этапах за состоянием пациентки следили несколько раз в день.

Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Малыш родился в 38 недель весом 3200 граммов.

«Случай достаточно редкий, но такой зрелый возраст не является противопоказанием для деторождения. И когда пациентка находится под наблюдением грамотных специалистов, то результат будет соответствующий», – отметил заместитель директора НИИАП по научно-исследовательской работе, д. м. н., профессор Александр Рымашевский.

Врач добавил, что это не первый случай, когда женщина рожает в зрелом возрасте. Так, например, в институте уже помогали стать мамой 62-летней женщине.

Ранее в перинатальном центре Ростовской области женщина родила 10-го ребенка.