Какое мороженое может быть опасным для здоровья детей?

Мороженое – десерт, который очень любят дети, поэтому требования к его качеству должны быть высокими, и, в первую очередь, к безопасности. Специалисты Роскачества изучили продукты известных брендов и, хотя в целом результаты оказались хорошими, в некоторых образцах были выявлены серьёзные нарушения.

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Всего для исследования в сетевых магазинах, гипермаркетах и интернет-магазинах было закуплено мороженое 38 торговых марок. Все товары обезличивались и передавались в лабораторию, где оценивались по 230 показателям, касающимся безопасности, качества и достоверности маркировки.

Как оказалось, обязательным требованиям соответствует более 60% образцов. Прежде всего, эксперты проверили продукты на признаки фальсификации, а именно – замену молочного жира растительным, без указания этого на маркировке. Для этого в лаборатории изучили образцы на наличие фитостеринов – эти вещества отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных жирах, а также проанализировали жирнокислотный состав мороженого. По этим показателям в пяти образцах нашли нарушения, что является признаком фальсификации.

Кроме этого, в двух образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Как пояснили специалисты, эти патогены могли попасть в продукт во время производственного процесса – однако это маловероятно. Скорее всего, были нарушения норм в процессе хранения.

Для детей такое мороженое опасно.

«Для маленького детского организма с неокрепшей иммунной системой употребление даже небольшой порции такого мороженого (±50 г) чревато последствиями вплоть до обезвоживания вследствие быстрой потери жидкости из-за рвоты и жидкого стула. В этих случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, ведь обезвоживание у детей развивается очень быстро», – предупреждает Анастасия Новикова, к.м.н., врач-инфекционист, эксперт Роскачества.

Также специалисты изучили продукты на наличие дрожжей и плесеней, хотя законодательством эти показатели не нормируются. В продукции некоторых торговых марок было обнаружено значительное содержание этих микроорганизмов. Как правило, это свидетельствует о нарушении режимов хранения, транспортирования и фасовки, отмечают эксперты.

Хотя концентрации дрожжей и плесеней в представленных образцах клинически незначимы, у детей употребление такого продукта может вызвать негативную реакцию.

«Пополнение микробиома кишечника новой микрофлорой чревато развитием дисбиоза. Высока вероятность, что поэтому у некоторых детей после употребления мороженого наблюдается жидкий стул», – комментирует Анастасия Новикова.

А вот что касается добавления сахара, то массовая доля сахарозы во всех образцах соответствовала заявленной. В целом же, нарушения в маркировке носили единичный характер, отмечают специалисты.

Как показали результаты, основной проблемой на рынке мороженого остаются нарушения режима хранения, из-за несоблюдения которого продукт может стать опасным для здоровья. Поэтому, в первую очередь, при покупке важно обращать внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, выполнение санитарных норм и температурного режима.