Психолог дал советы, как школьнику справиться со стрессом перед экзаменом

В школьные годы большинство детей сталкиваются с волнением. Особенно стресс может появится в пору сдачи экзаменов. В интервью «Каскаду» психолог Ирина Мусохранова рассказала о способах, которые помогут школьнику успокоиться перед ответственным событием.

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«Ты всё знаешь»

По словам Ирины, ребенок, который учился на протяжении 4-х лет, точно сможет сдать. Все потому, что государственный экзамен рассчитан на то, что его сможет написать ученик, не обладающий высокими знаниями в том или ином предмете.

«Экзамен рассчитан не на 5-ов. Он рассчитан на среднего ученика. Поэтому знать, что он точно знает – это самое важное», - объяснила психолог.

Не слушать тех, кто пугает

Специалист утверждает – если слушать тех, кто будет вгонять в стыд и страх, стресс ребенка увеличится в разы.

«Самому себе говорить и попросить взрослых, если это возможно, рассказывать этому ученику на кануне экзамена, какой он молодец. Чтобы он знал, что у него все получается», - сказала Ирина.

Не сдал – не страшно

Об этом также важно помнить. Эксперт рассказывает, что большинство школьников считают, что, если не сдать экзамен – о «светлом» будущем можно забыть. Однако, это лишь заблуждение.

«Если вдруг не получится сдать, то жизнь будет продолжаться. Можно сдать в следующем году. Или можно каким-то другим образом провести год. То есть, не заканчивается жизнь».

Искать тех, кто не волнуется

Психолог объясняет – паника заразна. Если школьник будет находится среди детей, которые чувствуют себя спокойно, то этот настрой передастся и ему.

«Если мы попадаем в чат к друзьям или ко взрослым, которые рассказывают, какой ужас сейчас произойдет, то мы обязательно заразимся», - сказала Ирина Мусохранова.

Отдохнуть

По словам специалиста, проводить его за учебниками не нужно, а наоборот - расслабиться. Для этого есть нескольо способов.

Выспаться;

Прогуляться на свежем воздухе;

Заняться любимым делом. Спорт, чтение книг или творчество – не имеет значения. Главное – получить от удовольствие от процесса. Воздержаться от успокоительных.

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