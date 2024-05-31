Эксперты рассказали, когда укус насекомого становится опасным для ребенка

Летние прогулки на свежем воздухе часто сопровождаются укусами насекомых, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья детей. Как понять, когда стоит беспокоиться, и что делать в случае укуса? Мы собрали советы экспертов, чтобы помочь родителям правильно реагировать на укусы насекомых и обеспечить безопасность своих детей.

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Лето — время активных прогулок и игр на свежем воздухе, но это также период повышенной активности насекомых, чьи укусы могут представлять опасность для здоровья детей. Важно знать, когда укус насекомого требует медицинского вмешательства и как правильно оказать первую помощь. Мы собрали мнения экспертов, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе.

Опасность укусов насекомых

Вера Сережина, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест», отмечает, что аллергия на укусы жалящих насекомых — серьезная проблема, с которой сталкиваются около 8% населения мира. Это касается не только взрослых, но и детей, особенно тех, у кого есть генетическая предрасположенность.

"Если аллергия на укусы насекомых есть у каждого родителя, шанс ее развития у ребенка значительно возрастает," — говорит Сережина.

© Inc-News

Признаки опасного укуса

Определить, опасен ли укус насекомого, можно по нескольким признакам. Обычно покраснение, зуд и небольшая припухлость не представляют серьезной угрозы и проходят самостоятельно.

"Большинство укусов комаров, мошек и мух вызывают лишь легкий дискомфорт и не требуют медицинской помощи. Укусы пчел и ос обычно болезненны, но не опасны, если у ребенка нет аллергии на них", - отмечает врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Однако, если укус сопровождается сильной болью, отеком, сыпью, повышением температуры, головной болью, тошнотой или рвотой, это может свидетельствовать о серьезной аллергической или токсической реакции, требующей немедленной медицинской помощи.

"Если после укуса вы замечаете у ребенка затрудненное дыхание или хрипы, то это может быть признаком анафилаксии, серьезной аллергической реакции, требующей немедленной медицинской помощи. Головокружение, тошнота или рвота также могут указывать на аллергическую реакцию, а лихорадка или озноб - признак инфекции. Необходимо обратиться за медицинской помощью, если у ребенка наблюдаются какие-либо из перечисленных выше признаков опасного укуса насекомого или же, если ребенка укусили в рот, горло или глаза. В случае анафилаксии необходимо немедленно вызвать скорую помощь," - предупреждает врач.

Анастасия Морозова, директор московского региона СБЕР АПТЕКА, эксперт-фармацевт, подчеркивает важность своевременной реакции на укусы насекомых.

"Прежде всего, необходимо визуально оценить реакцию на укус. Даже реакция на укус обычного комара может быть различной, причем даже у взрослых, не говоря о детях, у которых может возникнуть спонтанный и непредсказуемый ответ организма в виде сильного отека, быстрого нарастания силы аллергический реакции и как следствие резкого ухудшения общего состояния", — говорит она.

© Inc-News

Что делать, если ребенка укусило насекомое

Если укус не ядовитый, следует:

Обработать место укуса : Промыть его водой с мылом и нанести антисептик.

: Промыть его водой с мылом и нанести антисептик. Применить антигистаминные препараты : Нанести финистил гель или принять H1 блокаторы, чтобы облегчить аллергическую реакцию.

: Нанести финистил гель или принять H1 блокаторы, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Приложить холодный компресс : Это поможет уменьшить боль и отек.

: Это поможет уменьшить боль и отек. Следить за состоянием: Если отек не проходит на следующий день, обратиться к врачу.

Аллергикам всегда нужно иметь с собой кортикостероидный инъекционный препарат, который необходимо использовать немедленно в случае укуса насекомого, а при затрудненном дыхании, распространении отека, обмороке или судорогах важно срочно обратиться за медицинской помощью, советует врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, добавив, что вызов скорой помощи не отменяет необходимости давать антигистаминный препарат.

Что делать категорически нельзя

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает, что некоторые действия могут привести к раздражению, инфекции и аллергической реакции:

Не чешите место укуса и не выдавливайте гной или выделения из места укуса, ведь эти действия могут привести к инфекции;

Не используйте спирт или перекись водорода для обработки места укуса, в большинстве случаев это приводит только к раздражению, но не устранению симптомов;

Не наносите на место укуса эфирные масла или другие натуральные средства. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

Профилактика укусов насекомых

При отдыхе на природе следует заранее узнать о наличии аллергии на яд насекомых, таких как осы, шершни и пчелы. Такие исследования можно пройти в лаборатории, отмечает Вера Сережина:

"Независимо от результатов стоит помнить, что восприимчивость к яду насекомых больше у аллергиков, детей, женщин, людей со сниженным иммунитетом. Кроме того, склонность к аллергии на насекомых передается по наследству так же, как любая другая. А если аллергия есть у обоих родителей, вероятность, что ребенок ее унаследует, возрастает вдвое".

Заключение

Большинство укусов насекомых не опасны и вызывают лишь временный дискомфорт. Однако, если у ребенка возникают серьезные симптомы, такие как сильная боль, отек, затрудненное дыхание или головокружение, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Следуя рекомендациям экспертов и будучи внимательными к здоровью своих детей, вы сможете обеспечить им безопасное и здоровое лето.