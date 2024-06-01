Психолог дала совет, как перестать быть тревожным родителем

Представления общества и влияние информационного фона загоняют современных родителей в определенные рамки в воспитании детей. Психолог Полина Малахова отметила в разговоре с «ФедералПресс», что родителям нужно не бояться промахов и больше доверять интуиции.

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«Родители ощущают давление – достаточно ли они хороши как родители? К тому же информационное пространство переполнено противоречивой информацией о том, как надо и не надо растить и воспитывать детей», – рассказывает эксперт.

Такие вопросы, как «Что делать с ребенком?», «Как его развивать?», «Включать классическую музыку и читать ребенку стихи?», звучат очень часто. И, как отмечает психолог, задают их люди, исходя из чувства тревоги.

Полина Малахова объясняет: родители считают, что есть определенный «список» того, что необходимо сделать, чтобы воспитать «хорошего» ребенка. Соответственно, только следуя позициям в таком «списке», можно стать успешным родителем.

«И в слово «хороший» каждый при этом вкладывает свой смысл», – подчеркивает специалист.

Кроме того, мы живем в мире, где информационное пространство переполнено противоречивой информацией о том, как нужно и как не нужно воспитывать детей. Из-за переизбытка данных взрослым сложно понять, на что стоит опираться.

Также, как напоминает психолог, не существует универсальной инструкции по воспитанию ребенка. И идеальных родителей тоже не бывает.

«Не бойтесь ошибиться – дети не настолько хрупкие, какими могут казаться, они могут выдержать многие родительские промахи без серьезных последствий. Доверяйте детям больше, чем отстраненным и безликим «спискам фраз», – советует Малахова.

Все дети разные, у всех есть свои интересы, которые со временем могут меняться. Каждый ребенок отличается от других, поэтому нужно наблюдать и с пониманием относиться к его увлечениям. И нужно видеть в детях людей, которые однажды вырастут и пойдут своей дорогой, а не объекты, которые нужно растить, совершая определенные действия из «списка», подчеркивает эксперт.