Эксперт рассказал, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал RT, как привить ребёнку любовь к здоровой пище.

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Он привёл данные Минздрава России, согласно которым каждый пятый ребёнок в стране страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й — от ожирения.

«К сожалению, в подавляющем большинстве это вызвано не чем иным, как поведением родителей. Все вкусовые привычки закладываются у человека с детства. Домашняя еда должна быть разнообразной и полезной, обязанность родителя — приучить ребёнка к овощам, фруктам, мясу, рыбе», — отмечает он.

Быстров уточнил, что зачастую взрослые идут по пути наименьшего сопротивления и если ребёнок гарантированно съест макароны и сосиски и «не хочет есть менее привычную печень, то ему готовят именно макароны с сосисками — то, от чего он не откажется».

«Неразнообразный рацион приводит к тому, что в молодой организм не поступают важные микро- и макроэлементы, витамины, которые нужны для роста ребёнка. Именно такими пищевыми привычками, кстати, объясняется нежелание многих детей обедать в школьных столовых. Дело не в том, что там невкусно готовят, — просто ребёнок не привык к рыбе, печени, тушёным овощам», — подчеркнул специалист.

Он также рассказал, как можно приучить ребёнка к здоровому питанию.

«Это его привлечение к приготовлению блюд, в том числе в игровой форме. Давайте посильные задания при готовке, объясняйте, на что нужно обращать внимание при выборе продовольственных товаров, как читать этикетки», — заключил собеседник RT.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал отказаться от экстремальных диет.