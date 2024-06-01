Почему подростки бывают жестоки и как родителям помочь справиться с их агрессией

С начала года в Пермском крае произошло сразу несколько резонансных историй, связанных с подростковой агрессией. Жестокие драки и публичные унижения сверстников, которые происходят, как правило, с избиением «жертвы», несовершеннолетние снимают на видео, чтобы затем разместить в соцсетях. С одной стороны, это облегчает работу полиции и следователям по поиску виновных, а с другой – от такого шок-контента даже у взрослых стынет кровь.

© Кадр из фильма "Класс коррекции"

Детский и семейный психолог Ольга Зимина рассказала «ФедералПресс» о причинах агрессии в подростковой среде, как ее можно преодолеть и что делать родителям.

Откуда рождается детская агрессия

«Подросток растет, меняется его тело, физика и психика. Одновременно трансформируются установки, модели поведения, мировоззрение, восприятие окружающей действительности и отношение к людям. Глобальные перестройки не проходят бесследно: подросток переживает сильнейший стресс, эмоционально нестабилен, очень чувствителен, уязвим. Поэтому он остро реагирует на все и пытается инстинктивно защищаться, что нередко принимает разрушительные формы подростковой агрессии», – отмечает Ольга Зимина.

По ее словам, агрессия подростка может быть направлена как наружу (во внешний мир, на внешние объекты), так и внутрь – на себя самого. В первом случае деструктивное поведение может выражаться в драках, унижении других людей и вандализме. Еще оно проявляется в форме протеста, демонстрации своей позиции: например, бродяжничество, употребление алкоголя.

Кроме того, подросток внешне может выглядеть спокойным и невозмутимым, но при этом не обращать внимания на замечания, игнорировать просьбы. Скрытая агрессия, бывает, принимает вид аутоагрессии: это когда весь негатив, недовольство, злость подросток направляет на себя. Поводом для такого поведения может послужить низкая самооценка, чувство вины или череда неудач.

Не стыдятся жестокости

Как отмечает Ольга Зимина, высокий уровень агрессии у подростков часто сопровождается такими особенностями:

они воспринимают множество ситуаций как угрожающие и враждебные к себе;

проявляют сверхчувствительность к негативному отношению окружающих;

заранее настраиваются на негативное восприятие себя со стороны других;

не осознают свои действия как агрессивное поведение;

обвиняют окружающих в деструктивном поведении;

не испытывают или испытывают очень слабое чувство вины при намеренной агрессии;

не берут на себя ответственность за свои поступки;

ограничены в выборе реакций на проблемные ситуации;

проявляют низкий уровень эмпатии в отношениях.

«У таких подростков слабо развит контроль над эмоциями, они обычно осознают только гнев. Эти подростки часто не могут предсказать последствия своих действий и эмоционально «застревают» в проблемных ситуациях. Они относятся к агрессии положительно, так как она помогает им почувствовать свою значимость и силу», – говорит детский психолог.

Что делать родителям, если их дети агрессивны

Ольга Зимина дает родителям, чьи дети склонны к агрессии, следующие рекомендации:

Предоставьте подростку возможность выплеснуть агрессию через социально приемлемые и естественные способы: например, с помощью занятий спортом. Многие виды спорта (борьба, бег, плавание и другие) помогают управлять эмоциями; Покажите подростку способы регулирования агрессии на своем примере. Общайтесь с ним, учите его дипломатическим приемам для достижения своих целей; Общайтесь на равных, но не впадайте в зависимость. Лучше делать это несколько дистантно; Никогда не позволяйте себе оскорбить подростка, не используйте в диалоге с ним жаргонные и бранные слова: это не даст им права оскорблять вас и демонстрировать в поведении все, на что они способны; В открытую не стоит бороться с агрессией, так как это усугубит отношения. Следует учитывать особенности ребенка, бурные реакции; Останавливайтесь спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при минимуме слов. Обсуждайте поведение только после успокоения; Выясните, как возникает агрессивное поведение и каково возможное решение. «{Имя}, ты расстроился, потому что... Ты можешь переживать, но не имеешь права обижать других. Что нужно сделать, чтобы успокоиться и при этом ни на кого не нападать?» Предлагайте что-то свое только в дополнение сказанному; Не рекомендуется угрожать и шантажировать, потому что в какой-то момент это перестает действовать, и вы будете неубедительны и бессильны; «Воинственность» ребенка можно успокоить своим родительским спокойствием. Свое плохое настроение не разряжать на подростке; Найти повод похвалить подростка. Особенно это действенно спустя некоторое время после наказания; Если самостоятельно справиться с агрессором не получается, стоит обратиться за помощью к психологу.

Эксперт добавляет, что главное – любить своего ребенка, быть рядом с ним.

«Даже если он говорит, что вырос и обойдется без вас, помните: ему очень важно ваше плечо рядом. Конечно, гиперконтроль кого хочешь может вывести из себя, поэтому все хорошо в меру», – поясняет Ольга Зимина.

Не навреди: чего делать не нужно

При появлении подростковой агрессии у многих родителей наступает ступор, они начинают совершать ошибки одну за другой. Что только усиливает агрессивное поведение. Ольга Зимина выделяет такие запрещенные приемы:

вторгаться в личное пространство;

усугублять конфликты криком, ссорами;

критиковать, негативно отзываться о действиях, чертах характера ребенка;

обсуждать с посторонними людьми плохое поведение подростка;

высмеивать физические недостатки;

постоянно акцентировать внимание на достоинствах других детей, занижать, недооценивать таланты собственного трудного подростка.

«Да, родителям бывает сложно вовремя остановиться в споре. Но осознанное родительство – это постоянная работа над собой, своими ошибками. Перед папами и мамами стоит важная задача – помочь перевести «плохую» агрессию у подростка и, как следствие, негативный настрой своего ребенка в нужное русло, которое поможет ему добиться успеха в жизни», – говорит Ольга Зимина.

Она добавляет, что нужно стараться всегда реально оценивать ситуации и не преувеличивать их значение. Важно продумывать свои действия, потому как некоторые из них могут спровоцировать подростка на ответную агрессию.

«Главное – всегда верить в подростка, поддерживать и любить его», – резюмирует психолог.

Напомним, в мае в Пермском крае произошло, как минимум, четыре громких происшествия с участием детей, где он либо становились жертвами насилия, подвергаясь травле, либо сами участвовали избиениях.

В начале мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить пермскую школьницу, которая избивает других девочек на улицах. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочка-подросток била сверстницу, нанося ей удары по голове и телу.

Также в начале мая от агрессивной группы неизвестных мужчин пострадал 14-летний подросток. Он шел домой из школы, когда на него напали. В итоге мальчик вернулся с разбитой губой и синяками на голове. Пользователи соцсетей писали, что за один вечер агрессоры напали еще на нескольких человек, в числе которых оказался 18-летний студент. После этого мама избитого юноши создала петицию, призвав правоохранителей привлечь нападавших к ответственности.

Затем стало известно о жестокой драке двух подростков в Чусовом, где следователи организовали проверку после видео, опубликованного в соцсетях. В ходе потасовки, по данным сосцетей, один из участников конфликта откусил другому часть уха.

А последний случай произошел в Юго-Камском: третьеклассник жестоко избил своего сверстника самодельным кастетом. Родители нападавшего рассказали, что парень устал терпеть издевательства и вымогательство денег.