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Названы главные правила безопасности для детей на даче

Во время отдыха на загородном участке необходимо обеспечить надзор за детьми и позаботиться об ограждении, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что родители должны сделать недоступными все потенциально опасные места.

Названы главные правила безопасности для детей на даче
© Unsplash
Первое — установите высокие заборы или сетки, чтобы предотвратить доступ детей к опасным местам, таким как пруды, колодцы или опасные игровые зоны. Второе — обучите детей правилам безопасности. Объясните им, как избегать контакта с дикими животными, играть безопасно на детской площадке, не лезть на деревья или крыши зданий и не купаться без взрослых, — отметил Чаплин.

Важно также очистить участок от всех опасных предметов и сломанного садового оборудования. Чаплин добавил, что взрослые обязаны убрать подальше все химические вещества.

Проверьте состояние построек и игровых площадок, устраните повреждения, разбитые ступени или ржавые крепления. Подготовьте детей к ЧС. Важно научить детей, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар или если вдруг они увидели тонущего человека в водоеме, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что существуют дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник, который не требует частого полива и удобрений.

Дети
Никита Чаплин
Госдума