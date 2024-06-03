Эксперт объяснила, какие нейросети можно использовать школьнику

Однако использование ИИ в этой сфере также имеет свои недостатки, такие как отсутствие человеческого контакта, проблемы с безопасностью данных, возможность ошибок и предвзятости в алгоритмах.

© runews24.ru

Но если использовать ИИ с умом, то можно избежать негативных последствий.

«Далеко не все преподаватели с энтузиазмом воспринимают возможности, которые дают нейросети, так как уже нет необходимости запоминать, размышлять, анализировать, творить, самостоятельно искать ответы. Тот же ChatGPT выдает сгенерированные искусственные тексты, которые нуждаются в доработке. Тем не менее эта нейросеть поможет обучающимся задать вектор написания текста в определенном направлении. Нейросети и чат-боты — это та реальность, от которой уже не откреститься, и, чтобы обучающиеся не воспринимали их только как инструмент списывания, можно предложить им создать с помощью нейросети проект, а затем провести его анализ в сравнении с собственной разработкой, получить и сформулировать выводы», — сказала в беседе с корреспондентом RuNews24.ru заведующий кафедрой прикладной математики факультета информационных технологий университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева.

Среди нейросетей, которые помогут в обучении, эксперт выделила следующие: