Долгое сидение за компьютером может способствовать ожирению у детей

Чрезмерное использование детьми телефонов и компьютеров может способствовать ожирению, нарушению сна и проблемам со зрением. Для самых маленьких следует выбирать живой вариант преподнесения информации вместо цифрового контента, сообщила ТАСС врач-педиатр, руководитель учебного центра развития компетенций в педиатрии НИКИ детства Минздрава Подмосковья Екатерина Паснова.

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"Чрезмерное использование детьми телефонов и компьютеров может повлиять на физическое и психологическое здоровье ребенка. Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это гиподинамия, которая приводит к ожирению и связанными с ним заболеваниями (сердечно-сосудистые, эндокринные и прочие), дети могут становиться раздражительными и перевозбужденными, может появиться нарушение сна. Также родителям стоит следить за зрением и безопасностью ребенка в интернете", - сказала она.

Врач отметила, что родителям следует проконтролировать количество экранного времени и контент. Так, согласно представленной специалистом памятке, первоклассникам и второклассникам допустимо сидеть за компьютером до 120 минут, за телефоном - до 110. Для учеников третьих и четвертых классов - до 140 и 135 минут соответственно. Рекомендуемое время потребления цифрового контента увеличивается вместе с возрастом школьников. К 11 классу оно достигает 240 минут за компьютером и 230 минут за телефоном или планшетом. Кроме того, для детей раннего возраста рекомендуется выбрать живой вариант преподнесения информации. При этом она отметила, что просмотр контента - это один из способов обучения, поэтому важно правильно подбирать мультфильмы и видео.

Специалист отметила, что в основном несовершеннолетние сейчас проводят много времени за просмотром коротких видео в соцсетях. По некоторым данным, дети в возрасте 8-12 лет уделяют их просмотру до шести часов в день, а подростки - до девяти часов в день.

"При просмотре коротких видео мозг выделяет серотонин и дофамин, нейромедиаторы, которые ассоциируются с удовольствием. Главная ловушка коротких видео и быстрого дофамина в том, что другие стимулы, через которые получить удовольствие сложнее, потреблять уже не хочется. Например, не интересно читать книгу или даже смотреть сложное кино, когда можно получить дофамин более легким способом", - рассказала Паснова.

Врач подчеркнула, что возраст доступа к цифровому контенту для каждого ребенка индивидуален. Информацию для детей можно подбирать исходя из возрастного рейтинга.