Педиатр развеяла популярные мифы о Манту

Педиатр Екатерина Кулова развеяла популярные мифы о Манту. Об этом сообщил Алексей Никонов в telegram-канале «Бокал прессека». Отмечается, что родители зря относятся к пробе Манту с подозрением. Это не прививка, а лишь тест на наличие в организме обостренного иммунитета к туберкулезной палочке.

«Проба содержит туберкулин — очищенный фильтрат смеси убитых культур микобактерий бычьего и человеческого туберкулеза», — пояснила педиатр, детский инфекционист Екатерина Кулова.

Педиатр назвала популярные мифы, в которые продолжают верить родители.

Считается, что проба Манту увеличится из-за приема определенных продуктов. На самом деле, сладости, цитрусовые, соленые блюда или газированная вода не влияют на размер Манту.

Еще один популярный миф — Манту нельзя мочить.

Это не так. Результат подкожной пробы не изменится от попадания воды.

«Но место «пуговки» запрещено мазать кремом, тереть мочалкой, приклеивать пластырь, чесать, это действительно может исказить результат», — уточнила эксперт.

Если перед пробой дать ребенку антигистаминный препарат, то результат будет отрицательным. Это тоже миф. Прием антигистаминных препаратов не влияет на результат пробы. Исключение — дети с аллергией на фенол, им проба противопоказана.

Некоторые также считают, что Диаскинтест лучше пробы Манту. Однако Диаскинтест покажет положительный результат только при заражении или заболевании туберкулезом. Он не может заменить реакцию Манту.

Екатерина Кулова также отметила, что проба Манту запрещена, если ребенок имеет повышенную восприимчивость к фенолу, недавно переболел вирусным или простудным заболеванием.

Также, если он имеет скрытое заболевание на начальной стадии, страдает от аллергической реакции, имеет хроническую патологию, в том числе неинфекционного происхождения.

Эксперт уточнила, что проба Манту практически на 100% позволяет не пропустить заболевание туберкулезом и диагностировать его на ранних стадиях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что эксперт рассказал, как привить ребёнку любовь к здоровой пище.